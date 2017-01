Uniunea Sindicatelor Feroviare, în stradă

În urma unei licitaţii organizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa (DGFPC), sediul Uniunii Sindicatelor Feroviare, situat pe str. Mangaliei, nr. 11, a fost vîndut unei societăţi comerciale. Din cauza datoriilor calculate la peste 87 miliarde de lei vechi, Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală (ANAF), prin DGFPC, a instituit sechestru pe bunurile Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanţa. Au fost sechestrate 13 imobile, 14 tractoare, 10 remorci şi 18 autovehicule. Pînă în prezent, Regionalei Căi Ferate (RCF) Constanţa i-au fost ridicate 7 autoturisme folosite de personalul de conducere care desfăşura activităţi de îndrumare, intervenţie şi control în siguranţa circulaţiei pe raza celor patru judeţe pe care le are în administrare. Începînd cu data de 3 mai 2006 au fost blocate şi toate conturile bancare, fapt care duce la imposibilitatea asigurării cu materiale de întreţinere a liniilor ferate şi instalaţiilor de automatizări feroviare, cu implicaţii în siguranţa circulaţiei.

Liderii celor trei sindicate care formează Uniunea Sindicatelor Feroviare consideră că în acest fel se doreşte desfiinţarea Sucursalei RCF Constanţa, situată pe magistrala 8, pe care se transportă toată marfa care intră sau iese din ţară prin Portul Constanţa. Ei mai spun că au început deja lucrările Coridorului 4 de transport pan european Bucureşti Constanţa. "Din toate cele 8 regionale din România, numai Constanţa trebuie să achite datoriile care au fost create de Compania Naţională CF. În acest moment, dialogul între conducerea sindicatelor feroviare şi conducerea politică a judeţului Constanţa este ruptă, după ce sediul nostru a fost vîndut unei societăţi private. S-a ajuns deja la un nivel de aroganţă, de a nu trata problemele sociale ale salariaţilor din judeţul Constanţa, aşa cum aleşii noştri au promis în campania electorală", a declarat preşedintele Uniunii sindicale "Feroviarul" Constanţa, Vasile Anghel. "Pe timpul guvernării CDR, ministrul industriilor era actualul prim ministru, Tăriceanu. Nu a stat mult timp ministru tocmai din cauza aroganţei manifestate. Se pare că această aroganţă este transmisă de actualul prim ministru şi către membrii de filiale PNL în teritoriu", a declarat preşedintele Uniunii Teritoriale a Sindicatelor din Mişcarea Comercială (UTSMC) a RCF Constanţa, Gheorghe Spînu.

Luptele dintre PNL şi PD îi lasă pe sindicalişti fără sediu

Anghel Vasile a mai spus că lupta cu DGFPC durează de mai bine de un an şi că sindicaliştii au discutat chiar şi cu prefectul Constanţei, Dănuţ Culeţu, pe vremea cînd era membru PNL. "Asigurările pe care ni le-a dat dl prefect au ţinut pînă am închis uşa. Nici nu am ajuns bine la sediu că am fost informaţi de conducerea regionalei că a sunat dl. prefect, care a spus să fim evacuaţi. Atunci ne-am dat seama că unii nu sînt oameni serioşi", a mai spus Anghel. El a declarat că, de atunci, reprezentantul guvernului în teritoriu nu i-a mai primit.

Contactat telefonic, directorul DGFPC, Vasilica Mihai, a declarat că nu face decît să aplice legea. "Nu mă pot acuza pe mine ca persoană, eu nu fac decît să aplic legea. Datoriile sînt ale Regionalei CFR Infrastructură Marfă, le aparţin şi trebuie achitate. În afara acestui sediu au mai fost scoase la licitaţie alte 7 care se află în patrimioniul unităţii şi vor mai fi scoase încă 3. Executarea nu va fi oprită pînă la recuperarea sumelor datorate", a declarat Vasilica Mihai. Sindicaliştii susţin că sînt victime ale războiului dintre PNL şi PD care se desfăşoară la nivel naţional şi că vor rămîne în acel sediu pînă cînd, conform legii, li se va pune la dispoziţie un altul nou.