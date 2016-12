Uniunea Social - Liberală pentru România

Ceea ce se aştepta să se întâmple se va petrece sâmbătă, 5 februarie, prin unirea Opoziţiei sub o singură siglă, ca un răspuns la actuala Putere. În acest sens, liderii PSD şi PNL, Victor Ponta şi Crin Antonescu, vor semna protocolul de constituire a Alianţei la Sala Unirii de la Parlament, urmând ca aceasta să se numească Uniunea Social Liberală (USL), care îşi propune să funcţioneze până pe 31 decembrie 2020. Sediul alianţei va fi în locaţia deţinută de PNL, din şos. Kiseleff 57, iar sigla este compusă din însemnele PSD şi ACD. „Semnul permanent şi semnul electoral al alianţei este reprezentat de semnele permanente alăturate ale PSD (trei trandafiri sub care se află denumirea prescurtată PSD încadraţi într-un pătrat) şi ACD PNL-PC (o săgeată încadrată într-un pătrat sub care se află denumirile prescurtate PNL PC)”, precizează documentul, care stipulează că „denumirea integrală, denumirea prescurtată şi semnul electoral al alianţei vor fi utilizate în alegerile la care se participă pe liste comune/cu candidaţi comuni”. Totodată, se precizează că „cele două părţi nu vor accepta sau iniţia participarea separată în alte alianţe electorale”, iar „sancţiunile pentru încălcarea protocolului se asimilează celor pentru încălcarea statutelor partidelor, decise de fiecare partid în parte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea celeilalte părţi”. Protocolul, care are 23 de pagini, prevede că semnatarii îşi asumă 10 priorităţi pentru reforma instituţională a României şi 10 privind reforma economică, socială, politică şi administrativă. În textul de constituire a USL se mai precizează că nu pot exista migraţii politice. De asemenea, protocolul pe care liderii PSD şi ACD îl vor semna, sâmbătă, ca act oficial al Uniunii Social - Liberale, stabileşte candidaturi comune la şefia CJ, la primăriile marilor oraşe, precum şi la listele de consilieri anexate acestora. În protocol se arată că PSD şi ACD vor desemna candidaţi comuni la alegerile locale din 2011 la preşedinţia Consiliilor Judeţene, la listele de consilieri judeţeni, la primăriile oraşelor reşedinţă de judeţ, precum şi la listele de consilieri locali pentru acestea. Protocolul mai prevede candidat şi listă comună la Primăria Capitalei şi la lista de consilieri generali. Victor Ponta şi Crin Antonescu devin co-preşedinţi ai USD, protocolul nefăcând referire la niciun alt organism comun de conducere. Referitor la această Alianţă, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a declarat că prioritatea pentru noua sesiune parlamentară este dărâmarea guvernului Boc şi constituirea unei majorităţi parlamentare pentru preluarea puterii, în paralel cu suspendarea preşedintelui Traian Băsescu. „În acest proces Opoziţia trebuie să îndeplinească şi rolul de a informa cetăţenii asupra derapajelor, incompetenţei actualei puteri şi să demoleze elementele de manipulare publică ale PDL (autovictimizare, culpabilizare generală). Rămâne însă un demers dificil de a canaliza electoratul „pentru” o alternativă”, scrie Năstase pe blog.