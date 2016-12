Universitatea „Andrei Şaguna”, formator de profesori

Profesori de matematică şi ştiinţe economice din 12 judeţe ale ţării vor fi instruiţi la Universitatea „Andrei Şaguna”, din Constanţa. Reprezentanţii instituţiei de învăţământ superior au demarat, la mijlocul lunii februarie, proiectul european „Formarea continuă a profesorilor de Matematică şi Ştiinţe economice în societatea cunoaşterii”, ce are ca obiectiv formarea a 5.100 de profesori. Proiectul se va desfăşura în două etape, prima dintre acestea presupunând instruirea a 100 de formatori din rândul grupului ţintă. Cadrele didactice care doresc să se numere printre cei 100 de formatori se pot înscrie până pe 25 martie, dosarele putând fi depuse în format electronic la adresa proiect@andreisaguna.ro. De asemenea, cei interesaţi pot apela numărul de telefon 0723.624.799 pentru a beneficia de consultanţă în vederea întocmirii dosarelor. Proiectul se adresează cadrelor didactice din judeţele: Suceava, Neamţ, Bacău, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea, Tulcea şi Constanţa. vor fi salarizate, timp de un an şi jumătate, cu câte 3.400 lei pe lună şi vor primi câte un laptop. Timp de un an şi jumătate, cei 100 de profesori vor fi salarizaţi cu câte 3.400 lei pe lună şi dotaţi cu laptopuri pentru a beneficia de toate condiţiile necesare unei dezvoltări profesionale eficiente. În etapa următoare, ei vor deveni, la rândul lor, formatori, instruind alţi 5.000 de profesori din judeţele respective. Toţi profesorii instruiţi vor primi atestate de formare continuă, acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, purtătoare a 50 de credite profesionale transferabile.