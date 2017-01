Universitatea Bayburt din Turcia cooperează cu ”Andrei Șaguna”

Delegația Universității Bayburt din Turcia, condusă de rectorul prof. univ. dr. Selçuk Coșkun, a vizitat Universitatea ”Andrei Șaguna” (UAS) din Constanța miercuri, 9 decembrie, pentru semnarea Acordului de cooperare pe linie academică și științifică. În sala Senatului, în prezența lui Ali Bozçalișkan, consulul general al Turciei la Constanța, a avut loc ceremonia de semnare a protocolului de colaborare, Universitatea Bayburt adăugându-se astfel grupului de 24 de instituții de învățământ superior din Turcia partenere cu Universitatea ”Andrei Șaguna”. Cu acest prilej, rectorul UAS, prof. univ. dr. Adrian Papari, a adresat invitația ca Universitatea Bayburt să adere la Comunitatea Academică de la Marea Neagră, constituită în octombrie 2014, la Istanbul, la Conferința Internațională organizată în cadrul proiectului european ”University collaboration network at the Black Sea - UNIVER-SEA.NET”, derulat de Universitatea ”Andrei Șaguna”. Rectorul Selçuk Coșkun a acceptat invitația de a se alătura celor peste 70 de universități din România, Moldova, Turcia și Georgia membre ale Comunității Academice și a exprimat interesul Universității Bayburt de a începe încă din acest an universitar colaborări în domeniile psihologiei, științelor comunicării și științelor economice.