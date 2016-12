Universitatea Maritimă din Constanța promovează energia verde

Universitatea Maritimă din Constanța (UMC), în parteneriat cu Varna Business Agency, implementează proiectul Green Energy Cluster “Constantza - Dobrich” cod MIS - ETC 328. Obiectivul general al proiectului urmărește asigurarea condiţiilor dezvoltării durabile a regiunii transfrontaliere, în scopul susţinerii creşterii controlate a industriei, precum şi ridicarea potenţialului de folosire a energiei verzi, prin utilizarea de competenţe, experienţă şi resurse din ambele țări. În cadrul proiectului, cele două instituții partenere vor înființa Clusterul transfrontalier al Energiei Verzi Constanța - Dobrich. După înregistrarea oficială şi promovarea clusterului, două centre vor fi deschise, unul în Kavarna şi altul în Constanţa, menite să sprijine funcţionarea sistemului integrat. Joi, 2 aprilie, începând cu ora 13.30, echipa de implementare a proiectului din partea UMC va organiza o conferință, în cadrul căreia vor fi prezentate obiectivele generale ale proiectului și rezultatele preconizate. Evenimentul va avea loc la sediul UMC, str. Mircea cel Bătrân nr. 104, et. 7, sala 710. Proiectul are un buget total de 490.530 euro și este finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 2 - Utilizarea durabilă și protecția resurselor naturale și a mediului și promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontalieră, Domeniul major de intervenție 1 - Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecția mediului. Proiectul este implementat pe o perioadă 18 luni, din iulie 2014 și până în decembrie 2015.