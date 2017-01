Universitatea ”Ovidius” a primit calificativul ”Încredere” de la ARACIS!

După evaluarea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) din luna ianuarie, Universitatea ”Ovidius” (UOC) a primit vineri, 29 iulie, rezultatele controlului. Și dacă, în urmă cu 5 ani, ARACIS acordase universității constănțene ”Gradul de încredere ridicat”, scandalurile din ultimii ani au atras un rezultat mai slab, instituția primind de această dată calificativul ”Încredere”.

Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC) a traversat în luna ianuarie un moment extrem de important, primind controlul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Conducerea universității spera ca instituția să își păstreze calificativul acordat în urmă cu 5 ani, adică să continue să aibă un ”grad de încredere ridicat”, mai ales că, la încheierea evaluării, ARACIS părea mulțumită de situația găsită la ”Ovidius”. ”Pe parcursul evaluării și la finalul acesteia, comisia a constatat că s-au făcut eforturi pentru încadrarea, la toate nivelurile, a standardelor de calitate și obținerea calificativului care să reflecte cât mai obiectiv stadiul actual al instituției, posibilitățile de evoluție și modernizare. O primă concluzie, până la raportul care va fi finalizat de Consiliul ARACIS, evidențiază evoluția pozitivă a fiecărei specializări evaluate, ceea ce ne dă speranța că UOC va deveni un pol al academismului din România”, au anunțat reprezentanții UOC, într-un comunicat transmis la încheierea controlului. Cu toate acestea, în urma ședinței Consiliului ARACIS din 28 iulie, instituția constănțeană a primit vineri, 29 iulie, pentru evaluarea instituțională calificativul ”Încredere”, al doilea în rândul calificativelor acordate de ARACIS. Potrivit ghidului de evaluare, calificativul „Încredere” se acordă dacă se constată că sunt îndeplinite cerinţele normative obligatorii referitoare la calitatea personalului didactic şi cele referitoare la baza materială, inclusiv pentru programele de studii evaluate, standardele din domeniile de calitate - Capacitatea instituţională, Eficacitatea educaţională, activitatea financiară a organizaţiei şi Managementul calităţii, însă la un număr limitat de standarde de calitate indicatorii de performanţă nu sunt realizaţi la nivelul minim. ”Prin propunerea acestui calificativ comisiile de experţi evaluatori apreciază că există posibilitatea ca într-un interval de timp de un an activitatea educaţională să poată atinge nivelul standardelor în vigoare, pe baza unui plan de măsuri la nivel instituţional”, se arată în ghidul de evaluare al ARACIS.

CE SPUNE RECTORUL UOC

Rectorul UOC, prof. univ. dr. Sorin Rugină, a explicat că rezultatul obținut este un succes, ținând cont de toate problemele cu care s-a confruntat instituția în ultimii 5 ani. ”Trebuie să recunosc că am fost puși să recuperăm un handicap provocat de prejudiciul de imagine din urmă cu 3 ani. Am muncit mult, dar am arătat că micile incidente doar ne încetinesc evoluția, nu ne opresc”, a declarat prof. Rugină. Referitor la schimbarea calificativului, rectorul a explicat că deși este o retrogradare, față de acum 5 ani, acest lucru nu afectează instituția. ”În urmă cu 5 ani era o altă situație. De atunci s-au întâmplat câteva lucruri care au zguduit instituția, amintiți-vă că am fost propuși spre monitorizare de la minister și am scăpat de acel control, am avut de rezolvat situațiile precizate în raportul Corpului de Control al ministerului”, a explicat rectorul.

REAMINTIM

Reamintim că rectorul face referire la scandalul în care UOC a fost implicată în vara anului 2013, când rectorul de la acel moment, Dănuț Epure, a fost săltat de procurorii DNA pentru luare de mită, după ce a luat bani de la mai mulți candidați pentru a le furniza rezultatele la admiterea la Facultatea de Farmacie. Ulterior, acesta a fost condamnat în decembrie 2015 la 3 ani de închisoare cu suspendare de către magistrații de la Curtea de Apel București.

CÂTEVA SPECIALIZĂRI RĂMÂN ÎN VIZORUL ARACIS

În afară de evaluarea instituțională, 21 de specializări au fost, de asemenea, verificate de ARACIS în ianuarie, 3 dintre acestea primind „gradul de încredere limitat“ și urmând să primească altă vizită de verificare într-un an sau doi. Este vorba de specializările Energetică industrială și Teologie ortodoxă pastorală, care au primit „gradul de încredere limitat“, cu vizită de evaluare după 2 ani, și Farmacie, care a primit „gradul de încredere limitat“, cu vizită de evaluare după un an. De altfel, scandalul de corupție de la conducerea UOC a pornit de la Facultatea de Farmacie. ”Este o facultate dificilă, au fost mai multe probleme acolo și probabil că au mai multe neconcordanțe care trebuie rezolvate. Încă nu știm motivele pentru care s-au acordat aceste calificative, urmează să primim raportul complet cu explicațiile pentru fiecare specializare și atunci vom ști mai bine”, a declarat rectorul.