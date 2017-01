Universitatea “Ovidius” Constanţa, în top 20!

În urmă cu 50 de ani, în toamna anului 1961, şi-a deschis porţile “Institutul Pedagogic de trei ani”, în 1977 transformându-se în “Institutut de Învăţământ Superior”, iar în 1990, a devenit Universitatea “Ovidius” din Constanţa. Universitatea de stat de la malul Mării Negre, de-a lungul timpului, s-a remarcat prin învăţământul de calitate, cât şi prin centrele de cercetare prin care studenţii şi-au pus bazele unei cariere de succes. “Universitatea “Ovidius“ are misiunea de a educa şi cerceta ştiinţific, clasându-se în primele 20 de universităţi din ţară, putând să şcolarizeze studii de licenţă, masterat şi doctorat”, a declarat rectorul Universităţii “Ovidius” Constanţa, prof. univ. dr. Victor Ciupină. Odată cu începerea noului an universitar, pentru ca procesul de educaţie să tindă către parametri moderni, aşa cum se întâmplă în universităţi puternice, unitatea de studii superioare constănţeană a organizat primul Institut de Cercetare. “Am înfiinţat Institutul de cercetare în domeniul nanotehnologiilor şi energiilor reconversibile, fiind un domeniu de vârf prin care universitatea se poate exprima. Institutul are o adresabilitate extinsă la ştiinţele exacte, la medicină, biologie, chiar şi la ştiinţele umanistice. Urmărim în continuare înfiinţarea de institute, întrucât ele sporesc calitatea educaţiei şi a cercetării în universitate”, a mai spus Ciupină.

LA UNIVERSITATEA “OVIDIUS”, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PROCESULUI DE EDUCAŢIE SUNT CENTRATE PE RELAŢIA DIRECTĂ DINTRE CADRUL DIDACTIC ŞI STUDENT, DAR ŞI PE ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE VIAŢĂ ALE STUDENTULUI

Au fost aduse îmbunătăţiri laboratoarelor de cercetare, iar ca o extindere a bibliotecii universitare, biblioteca virtuală se apropie de starea de funcţionare. “Pe baza unor programe pe care le avem în desfăşurare vom pune în funcţiune o sută de calculatoare, astfel încât biblioteca virtuală să fie în legătură directă cu biblioteci ale universităţilor din ţară şi din străinătate. Acesta este un pas important în sensul ridicării aspectului instructiv educativ”, a mai spus Ciupină.