Universitatea “Ovidius” şi UMC, cîştigătoarele ediţiei a treia

Luptă strînsă, ieri, pe Lacul Siutghiol, între concursanţii la cea de-a treia ediţie a “Regatei Universităţilor din Constanţa”, competiţie organizată de Universitatea Maritimă din Constanţa. Ca şi la ediţiile precedente, în competiţie s-au înscris echipajele de la Universitatea Maritimă, Academia Navală “Mircea cel Bătrân” şi Universitatea “Ovidius”, care s-au întrecut în probele de yachting - clasa Ypton 22 şi canoe - proba 10+1. Regata, desfăşurată la Baza Nautică a UMC-ului, a fost deschisă de întrecerea de canoe, cîştigată de echipajul Universităţii “Ovidius” (Lect. univ. dr. Axelerad Docu), urmat pe podium de echipajul Universităţii Maritime din Constanţa (Lect. univ. dr. Laurenţiu Ionescu) şi cel al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” (Lect. univ. Nae Oprişan). La clasa Ypton 22 au concurat două echipaje, ocupanţii poziţiei a treia fiind stabiliţi luni, cînd s-a desfăşurat şi ultima etapă de calificare pentru întrecerea de la yachting. Cel mai rapid echipaj s-a dovedit a fi cel alcătuit din Erduan Murtaza şi George Călin (Academia Navală “Mircea cel Bătrân”), care a reuşit să depăşească pe finalul cursei celălalt echipaj, format din Ionuţ Surugiu şi Andrei Păunescu (Universitatea Maritimă din Constanţa). „Într-adevăr adversarii noştri au condus trei sferturi din cursă pentru că unul dintre ei este un fost coleg al meu cu care am făcut performanţă. Am ieşit campioni pe o barcă împreună, dar de data aceasta vîntul a fost de partea mea şi am reuşit să-l înving. Nu a fost o competiţie uşoară, nici în calificări şi nici astăzi şi de aceea chiar m-am bucurat că am cîştigat şi am reuşit să-mi iau revanşa în faţa adversarului, care la ediţia trecută a reuşit să mă bată în calificări”, a declarat Murtaza, componentul echipajului cîştigător de la Ypton 22. Pe cea de-a treia poziţie de la yachting s-a clasat echipajul format din Talia Costea şi Cristian Niţă (Universitatea Maritimă din Constanţa). Cîştigătorii au fost răsplătiţi cu diplome şi cupe, dar şi cu premii în bani, asigurate de Universitatea Maritimă din Constanţa: 150 RON pentru fiecare sportiv clasat pe prima poziţie, 100 RON pentru locul II şi 50 RON pentru ocupanţii poziţiei a treia.