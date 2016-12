Universitatea „Ovidius“, campioană mondială interuniversitară la futsal

În perioada 14-18 octombrie 2013, la Antwerp (Belgia) a avut loc ediţia a XV-a a Jocurilor Mondiale Interuniversitare, competiţie organizată sub egida IFIUS (Federaţia Internaţională a Sportului Universitar) şi a Panathlon World Interuniversity Club Games. Studenţi sau masteranzi s-au întrecut la fotbal, baschet, volei (toate aceste sporturi la masculin şi feminin) plus futsal masculin. Echipa Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, antrenată de Ionel Melenco şi George Muşat, şi-a confirmat din nou valoarea şi s-a clasat pe primul loc la futsal, la fel ca în 2009, 2010 şi 2012. În 2007 şi 2011, cei de la „Ovidius“ au devenit vicecampioni mondiali interuniversitari, iar în 2006 au ocupat locul al treilea. Din lot au făcut parte următorii jucători: Bogdan Covaci - portar; Mimi Stoica, Ion Al-Ioani, Marian Şotîrcă, Robert Lupu, Laszlo Klein, Răzvan Radu, Florin Ignat, Emil Răducu, Cosmin Damian - jucători de câmp. Iată rezultatele înregistrate de echipa constănţeană în grupă: 7-3 cu North Eastern State University (Rusia), 8-1 cu AUHA University of Antwerp (Belgia), 11-1 cu KIMEP University (Kazahstan), 16-2 cu Gutech University Of Technology (Oman) şi 13-2 cu Middle East University of Technology (Turcia). În finală, cei de la „Ovidius“ a jucat din nou cu turcii, pe care i-au învins cu 10-1. Alte şase echipe - două din Iran, două din Algeria, una din Rusia şi una din Nepal - nu au primit viză pentru a participa la competiţie.