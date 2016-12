Universitatea „Ovidius“, solidară cu prof. Gheorghe Dumitrașcu

07:21:15 / 02 Aprilie 2016

Dumitrascu

Si eu am auzit lucruri foarte bune despre profesorul universitar Dumitrascu,chiar de la studentii sai. Dar nu putem admite sa fie cetatean de onoare al orasului o persoana care in perioda 90-96 a facut apologia FSN-ului si in special a lui Iliescu intoxicand oamenii simpli si creduli. Ce-ar fi sa acordam astfel de elogii si unor intelectuali care au sprijinit cu toate puterile comunismul lui Stalin,Dej sau Ceausescu?