Universitatea ”Ovidius” aniversează 25 de ani de funcționare

12:10:15 / 17 Martie 2015

Adevarul-Scanteia

Ce inseamna "un sfert de secol de consacrarare"? Ce e aberatia asta, "consacrare"? Ce minte deosebita a nascut asa ceva? Si, mai mult, de ce in titlu se vorbeste de ceva diferit, de "functionare"? Atat de redus e nivelul de intelegere? Universitatea de la Constanta s-a infiintat in anul 1961 si a avut continuitate, chiar daca sub diverse forme mai putin prestigioase. Din 1990 se numeste Ovidius. In 1990 nu s-a infiintat Universitatea Ovidius, ci forma de invatamant superior infiintata in 1961, cu activitate neintrerupta, a primit numele de Ovidius, odata cu largirea activitatii. E ca si cum doamna Botgros, nascuta in 1961 si casatorita Ionescu in 1990, ar sarbatori 25 de ani de la nastere.