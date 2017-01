Universul bio-marin, „explorat” de Teodora Cotan Gavrilă

În foaierul campusului universitar este deschisă, în această perioadă, o expoziţie de pictură semnată de artista Teodora Cotan Gavrilă. Expoziţia este organizată de Catedra de Arte Plastice şi Decorative a Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius“ şi a fost vernisată vineri după-amiază, cu ocazia simpozionului internaţional „Measuring and Enhancing Performance in Research“, organizat de Facultatea de Medicină Dentară şi Departamentul de Cercetare al Universităţii „Ovidius“. Aşa cum a specificat şeful Catedrei de Arte Plastice şi Decorative a Facultăţii de Arte, lect. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, în acest context, expoziţia Teodorei Cotan Gavrilă - o cercetare a universului bio-marin, realizată în 60 de lucrări -, are scopul de a releva faptul că în domeniul cercetării artistice se poate vorbi de un demers ştiinţific. Potrivit lect. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, expoziţia este o metodă de abstractizare sugestivă a figuraţiei naturii: alge, meduze, scoici şi mare, contopite într-un tot unitar, ajungînd pînă la esenţe semnificative.

Teodora Cotan Gavrilă a urmat, între 1963 şi 1967, cursurile Facultăţii de Biologie a Universităţii „Dunărea de Jos“ Galaţi. În prezent, artista este studentă în anul al II-lea la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius“ Constanţa, Specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative, avîndu-l ca profesor pe artistul plastic Gheorghe Fărcăşiu.

Expoziţia artistei al cărei vernisaj a coincis cu începutul Postului Crăciunului va fi deschisă pînă pe 6 decembrie, după care va fi organizată expoziţia de grup a studenţilor din anii I-III ai Facultăţii de Arte.