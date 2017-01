UNOPA aşteaptă scuzele ministrului Culturii

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) a luat act cu îngrijorare de declaraţiile făcute de ministrul Culturii, Daniel Barbu, în cadrul conferinţei susţinute în 8 decembrie 2013, la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. “La dezbaterile pe bugetul 2014, m-a frapat, m-a cutremurat cu adevărat următorul lucru. Nu vreau să par cinic în faţa dvs., cu tot respectul pentru respectiva categorie de concetăţeni ai noştri. Programul naţional pentru prevenirea şi tratarea HIV/SIDA este jumătate, ca buget, din toate programele Ministerului Culturii. După părerea mea, nu suntem în Africa de Sud. Nu sunt milioane de concetăţeni afectaţi de acest hidos flagel al epocii noastre. Nu înţeleg, eu personal. Am fost cutremurat când mi-am dat seama câte Festivaluri „Shakespeare“ sau cât de amplu am putea face evenimentul, Festivalul „Shakespeare“ de la Craiova, dacă nu am avea acel program sau dacă acel program ar fi la jumătate”, a declarat Daniel Barbu. Federaţia UNOPA consideră că aceste declaraţii dovedesc în primul rând o lipsă totală de profesionalism, reprezintă o jignire majoră adusă pacienţilor infectaţi cu HIV din România şi tuturor specialiştilor care lucrează pentru a salva viaţa acestor oameni. „Remarcile ministrului sunt o invitaţie la stigmă şi discriminare faţă de această categorie de pacienţi care sunt, în opinia demnitarului, vinovaţi pentru lipsa de festivaluri din România. Iar sugestia legată de închiderea programului naţional de tratament al infecţiei HIV o considerăm echivalentă cu o condamnare pe care Guvernul o pregăteşte acestor pacienţi, care provin în cea mai mare parte din copiii infectaţi la naştere în sistemul medical al anilor 1988-1990. Într-o ţară civilizată, dacă un ministru ar face astfel de afirmaţii în public, a doua zi şi-ar prezenta demisia de onoare pentru a nu mai afecta imaginea Guvernului. UNOPA se rezumă doar la a-i solicita ministrului să prezinte public scuze celor peste 12.000 de persoane infectate cu HIV din România, pentru modul în care a instigat populaţia României împotriva lor. Solicităm, de asemenea, premierului Victor Ponta, precum şi ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolaescu, să exprime public poziţia Guvernului faţă de cele declarate de Daniel Barbu”, a declarat directorul executiv al UNOPA, Iulian Petre. UNOPA este singura federaţie din România formată din organizaţii ale pacienţilor seropozitivi, având ca misiune promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor afectate de HIV. UNOPA reuneşte în rândurile ei 22 de asociaţii ale persoanelor infectate cu HIV din 19 judeţe ale ţării, peste 2.500 de membri în cadrul acestor asociaţii, iar proiectele derulate au avut peste 4.000 de beneficiari persoane seropozitive în ultimii patru ani.

REPLICA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII Oficiali ai Ministerului Sănătăţii (MS) consideră neinspirată şi inadecvată comparaţia între finanţarea programului anti-HIV/SIDA şi cea a festivalurilor culturale. „MS îşi întemeiază politicile publice pe dovezi şi pe nevoile cetăţenilor, ţinând cont de dreptul fundamental la viaţă şi fără discriminări. MS consideră că alocarea banilor publici nu trebuie gândită pentru un domeniu în detrimentul altuia, ci pornind de la priorităţile societăţii, de la rezolvarea acelor probleme care sunt cele mai importante pentru cetăţeni”, se arată într-un comunicat al MS. Potrivit sursei citate, sănătatea este o prioritate, iar HIV/SIDA este o problemă de sănătate publică.