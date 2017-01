UNPR, pe toboganul politic

07:48:39 / 25 Martie 2016

PREZUMTIA DE NEVINPVATIE ?

Exista unele acte cu caracter privat care, prin natura lor speciala si periculoasa se resfrang asupra vietii publice a omului politic . Asa zisele lupte politice dintre partide care se considera dusmane nu rivale , sunt alimentate de coruptia generalizata . Unui om politic nu trebuie sa i se intample nimic compromitator . El ramane catalogat si asa zisa prezumtie de nevinovatie nu este altceva decat o inventie de care profita netrebnicii ajunsi in locuri nemeritate , fara sa aiba meritele si calitatile cerute de functia primita . In Romania se manifesta in viata publica o totala lipsa de demnitate si caracter . Este permis sa se afirme ca " oricine poate ajunge orice " dar nu si atunci cand individul este lipsit de calitatile superioara necesare . Nu este om politic acela care se vinde oricui si oricand . Se adeveresc vorbele lui Eminescu : " Am durat scaune care trebuiau umplute . Nefiind oameni vrednici , care sa constituie clasa de mijloc , le-au umplut cu haimanale , oameni a caror munca si inteligenta nu plateste un ban , starpiturile , plebea intelectuala si morala . Oameni care risca tot puntru ca nu au ce pierde . . . .Organizatia de astazi a favorizat fuga de munca . Ea a ridicat elementele care nu au nimic in fruntea statului ca sa traiasca si sa se imbogateasca din averea lui , si tot organizatia aceasta a facut si pe alte clase sa creada ca numai prin poolitica pot ajunge la ceva ". Cu sau fara prezumtie de nevinovatie , hoţul ramane hoţ . Si merita adugat si faptul ca cine voteaza coruptii , nu este victima ci complice .