UNPR rămâne fără încă un deputat

Deputatul Laurenţiu Ţigăeru Roşca a demisionat luni din UNPR, după ce, la Vrancea, înțelegerea PNL-UNPR, pe care o susținea, nu a fost concretizată, afirmând că nu mai are obiective politice.

''În primul rând, nu mai am intenția să candidez și am considerat că primul lucru pe care trebuie să-l fac este să-mi dau demisia, astfel încât, din punct de vedere politic, să nu mai existe niciun fel de dubiu, pentru că se interpretează, atât timp cât ești în funcție, că vrei să candidezi din nou. Ăsta este un mesaj cât se poate de clar pe care l-am trimis colegilor mei'', a declarat deputatul pentru MEDIAFAX.

El a explicat că a susținut colaborarea cu PNL.

''Motivul principal este dat de faptul că au fost niște inadvertențe aici, la Vrancea, vis-a-vis de felul în care au fost negocierile PNL cu UNPR, apoi au căzut… (…) eu am fost unul dintre cei care au susținut, dar în politică înțelegerile pot să iasă sau nu. Nu pot să spun că din cauza faptului că nu a ieșit înțelegerea cu liberalii eu mi-am dat demisia. În momentul acela la Vrancea au apărut tot felul de situații, cu o conducere interimară, apoi s-a revenit la conducerea veche… o chestie destul de complicată. Având în vedere că eu oricum nu mai am obiective politice viitoare, am zis că este momentul să rămân independent până la sfârșitul perioadei, să-mi duc mandatul până la capăt'', a adăugat Țigăeru Roșca.

El a fost ales, în 2012, deputat din partea PNL, iar în august 2014 s-a înscris în UNPR.

Formațiunea lui Valeriu Steriu a pierdut până în prezent 17 aleși: 11 senatori - printre care și președintele fondator Gabriel Oprea, cinci deputați și un europarlamentar.