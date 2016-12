UNPR se teme că PSD îi dă țeapă

08:42:11 / 18 Septembrie 2015

doua probleme

Prima problema : partidele , partiduletele si alte formatiuni politicianiste , au folosit in 25 de ani mai multe ţepe decat Vlad Tepes . Cu sau fara ele , rezultatul se vede : nici refugiatii nu ne vor . A doua problema : UNPR nu este un partid . ci o formatiune destinata manevrelor politicianiste in Parlament . UNPR , chiar asa cum se prezinta acum , ar avea ceva sanse sa treaca pragul electoral daca ar fi condus de lideri fara pată . Cu un presedinte cu diploma de doctor copiata si grad de general obtinut doar ca recompensa politica (pentru merite necunoscute ) si un secretar general , Onţanu , mare afacerist si primar de 15 ani la sect. 2 Bucuresti , fost activist de partid in regimul comunist , care n-a facut armata dar a primit gradul de general ca si Oprea , nu poti avea un viitor politic , nu poti conduce mult timp un partid doar trecand intr-o tabara sau alta . Oricum, PSD aflat la ananghie , va face orice sa nu-si piarda aliatul , dar fara sa - si supere proprii candidati , ceea ce va fi foarte greu de realizat .