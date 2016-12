UNPR-istul Marian Sârbu, evacuat din biroul parlamentar

Deputatul UNPR de Vaslui Marian Sârbu urmează să fie evacuat din biroul parlamentar, aflat la parterul unui bloc din municipiul Bârlad, din cauza neplăţii utilităţilor de mai bine de trei ani. Cel care a luat această decizie a fost deputatul PSD Adrian Solomon, care a înaintat deja o cerere Consiliului Local Bârlad, prin care şi-a anunţat intenţiile. În solicitarea adresată, Solomon susţine că Sârbu, cu care a împărţit imobilul respectiv, nu şi-a plătit utilităţile, valoarea datoriilor ridicându-se la peste 15.000 de lei. Deputatul social democrat îşi doreşte ca apartamentul repartizat în comun cu Sârbu să-i fie dat integral lui, întrucât deputatul progresist este rău-platnic: „În cei trei ani de când avem sediul împreună, a dat de două ori bani în cursul iernii trecute, pentru plata căldurii. În rest, am plătit de fiecare dată eu facturile la apă, căldură, curent, întreţinere, costurile ajungând şi la 1.000 de lei pe lună în perioada sezonului rece. Şi cum indemnizaţia din ultima lună am donat-o aproape integral, chiar nu mai am de unde să plătesc. Doar nu o să merg la soţie să-i cer bani să achit facturile pentru sediul parlamentar. Ar fi penibil\". După ce a primit preaviz de evacuare, Marian Sârbu a anunţat că îşi va lua alt spaţiu, în Bârlad. Oare şi aici va “uita” să-şi achite utilităţile?