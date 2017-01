Unui adolescent indian i s-au extras 232 de dinți

Medici din India au extras 232 de dinți din gura unui adolescent de 17 ani, în timpul unei intervenții chirurgicale care a durat șapte ore. Ashik Gavai avea dureri cam de un an și jumătate. Când s-a prezentat la un spital din Bombay cu o inflamație a obrazului drept, medicilor nu le-a venit să creadă ce au văzut: o tumoră ''foarte rară'' pe care au descris-o ca fiind ''record mondial''. Ei au extras nu mai puțin de 232 de dinți din gura tânărului. Dentiștii au diagnosticat o formă complexă de odontom, tumoră a țesuturilor dentare. "O singură gingie a format o mulțime de dinți. Este un fel de tumoră benignă", a declarat la BBC Sunanda Dhiware, director al departamentului dentar din spitalul JJ din Bombay. "La început nu reușeam să deschidem. Apoi, când am deschis, au apărut dinți mici ca niște perle. Am numărat 232", adaugă medicul stomatolog. După operație, la care au participat doi chirurgi și doi asistenți, Ashik Gavai a ajuns să aibă o gură mai "clasică", cu 28 de dinți. "Nu am văzut așa ceva în 30 de ani de carieră", afirmă dr Sunanda Dhiware. Recordul la o tumoră de acest tip era până acum de 37 de dinți extrași.