Unui muncitor i s-a făcut rău pe șantier. A murit la spital!

Asfaltul încins practic a fiert sub picioarele trecătorilor, săptămâna trecută. Canicula a provocat în toată țara leșinuri, iar unii oameni chiar au fost răpuși de căldură. Au murit de cald, la propriu, cei nevoiți să muncească în aer liber, direct sub văpaia soarelui. S-a întâmplat în județele Vaslui sau Iași, unde majoritatea victimelor au fost găsite ca secerate pe câmp, după ce efectuaseră munci agricole. O altă persoană, un bărbat de 42 de ani, angajat al societății de salubrizare din Iași, a murit în timp ce muncea la sortarea deșeurilor. Nici muncitorii de pe șantier nu sunt feriți de soarele arzător. La Constanța, spre exemplu, unui muncitor i s-a făcut rău în timpul programului de lucru, pe un șantier din Mamaia Nord. Totul s-a întâmplat joi, 23 iunie, la orele prânzului. În urmă cu o zi, miercuri, 22 iunie, Constanța se afla sub avertizare meteo de cod galben de caniculă, însă nici joi temperaturile nu scăzuseră sub 32 de grade C. Și trebuie menționat că la sol temperatura resimțită este cu mult mai mare, chiar și cu 10 grade C mai ridicată, potrivit specialiștilor. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța spun că Nicolae Lipan, de 49 de ani, avea amețeli și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța, însă a decedat a doua zi de dimineață. Deocamdată nu se știe clar dacă efortul fizic sau temperaturile ridicate ar fi putut să fie generatori ai decesului. Raportul medico-legal va stabili exact acest lucru, iar inspectorii de muncă au deschis o anchetă. ”Un inspector de muncă investighează cauza. În baza constatărilor efectuate de acesta, a declaraţiilor martorilor şi a documentelor preluate de la societate vor fi stabilite împrejurările şi cauzele care au condus la producerea evenimentului, precum şi reglementările legale încălcate şi, pe cale de consecinţă, răspunderile şi măsurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea altor cazuri similare”, spun reprezentanții ITM Constanța, care derulează controale în zilele în care canicula pune stăpânire pe județ. ”Noi am început să facem controale, verificăm modul în care angajatorii iau măsuri pentru asigurarea unor condiții normale de muncă. La noi în Constanța e marea aproape, așa că rareori ajungem la temperaturi foarte ridicate. Oricum, chiar dacă nu se ating temperaturi de peste 37 de grade Celsius, angajatorii au obligația să ia măsuri”, a spus, pentru ”Telegraf”, inspectorul-șef adjunct din cadrul ITM Constanța, Marian Becheanu. Reamintim că, în zilele toride, angajatorii sunt obligați să le asigure salariaților care muncesc în aer liber cel puțin 2 litri de apă pentru fiecare și să le dea mai multe pauze. Angajatorii care nu iau măsuri de protecție pot fi amendați și cu 2.500 de lei.