Unul din cei doi subprefecți ai Constanței, înlocuit din funcție!

18:49:04 / 29 Septembrie 2016

Numai prosti !

Allah korusun , numai nulitati . Asta care a fost , plangaciosul , prostul prostilor, nici sa ceara spaga ca lumea nu era in stare sa ceara. Asta nou, si mai praf, nu a fost in stare sa se bata cu Amet Varol in instanta. Praf i-a facut Varol. Piticul asta era un limbincurist, lingea usa biroului lui varol. Cine te-a adus in uniune ma piticule ? Mai Demirel , iar ti-a dat la ghiotune esrhep ? Congresul prin care a fost desemnat Anefi (nasul fetei presedintelui udttmr, el insusi condamnat penal cu decizie definitiva), congresul a fost anulat de tribunalul Constanta. Presedintele in functie nu are mandat, i-a fost invalidat de acelasi congres. Piticul era sa fie finul lui eserghep dar nu a vrut nevasta (oficiala) asa ca al-a nasit fratele condamnatului , care are borek romanca ! Asadar, Anefi , s-ar putea sa ramaii pe dinafara !