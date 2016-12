Unul din cinci consilii judeţene nu mai poate atrage credite

DATE Ministerul Finanţelor a dat publicităţii unui document semnat, printre alţii, de ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea, potrivit căruia unul din cinci consilii judeţene nu ar mai putea angaja credite rambursabile în acest an, întrucât a trecut de gradul maxim de îndatorare prevăzut de lege. Liviu Voinea a declarat, ieri, că patru oraşe reşedinţă de judeţ şi opt consilii judeţene au depăşit în acest an gradul de îndatorare de 30%, limită până la care administraţiile locale pot contracta noi credite rambursabile sau garanta împrumuturi. Datele Finanţelor arată că nu ar mai avea posibilitatea să atragă împrumuturi rambursabile consiliile judeţene din Teleorman - sold credite directe în decembrie 2012 - 78,58 milioane lei (grad de îndatorare - 50,33%) Bacău - 74,43 milioane lei (49,62%), Caraş-Severin - 59,98 milioane lei (172,93%), Covasna - zero credite directe (134,91%), Dâmboviţa - 150,83 milioane lei (62,36%), Olt - 38,57 milioane lei (39,63%), Sibiu - 88,25 milioane lei (29,99%) şi Vrancea - 35,27 milioane lei (30%).

STATISTICĂ Ministrul Voinea a spus că, în cazul oraşelor sau consiliilor judeţene în care soldul creditelor este zero, gradul de îndatorare provine exclusiv din garanţiile acordate. Documentul semnat de ministru nu prezintă distinct sumele aferente garanţiilor acordate de autorităţile locale, ci doar soldul creditelor atrase direct. Peste limita de 30% se situează şi oraşele reşedinţă de judeţ Botoşani - sold credite 67,47 milioane lei (106,76% grad de îndatorare), Piatra Neamţ - 240,88 milioane lei (53,54%) şi Slatina - 99,57 milioane lei (30,71%). Pe de altă parte, cele mai multe oraşe reşedinţă de judeţ înregistrează la nivelul acestui an un grad mic de îndatorare, care le permite în continuare să acceseze finanţări rambursabile sau să garanteze anumite împrumuturi. Deşi într-o proporţie mai mică decât în cazul reşedinţelor de judeţ, majoritatea consiliilor judeţene înregistrează un grad redus de îndatorare. Astfel, printre cele 30 de consilii judeţene care au sub 30% din veniturile luate în calcul se numără şi Consiliul Judeţean Constanţa, cu 48,17 milioane lei (12,73%).