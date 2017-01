Unul din cinci parlamentari britanici a suferit de probleme psihice, dar nu le-a declarat pentru că s-a temut de reacţii, potrivit unui studiu publicat miercuri. Un chestionar completat, sub acoperirea anonimatului, de 94 membri ai Parlamentului arată că 19% au experimentat probleme psihice, în timp ce 86% au spus că slujba lor este foarte stresantă. “O deschidere mai mare la Westminster în ceea ce priveşte problemele psihice ar avea un impact semnificativ în combaterea stigmatizării şi discriminării”, a spus Sandra Gidley, co-preşedinte al All Party Parliamentary Group on Mental Health. Studiul a fost efectuat pe un eşantion de 94 de membri ai Camerei Comunelor, precum şi 100 de membri ai Camerei Lorzilor şi 151 membri ai personalului. Potrivit sursei, 17% dintre membrii Camerei Lorzilor care au completat chestionarul şi 45% dintre membrii personalului au avut probleme psihice, în timp ce unul din trei a spus că stigmatizarea şi temerea legată de o reacţie ostilă din partea presi şi a publicului l-a făcut să păstreze secretul.

Raportul a criticat o lege care îi obligă pe membrii Parlamentului să renunţe la mandat pe viaţă, dacă se află sub incidenţa prevederilor Mental Health Act, în timp ce un parlamentar care este incapabil fizic să muncească timp de şase luni din cauza unei boli nu este obligat să se retragă. “Cînd fostul premier norvegian Kjell Magne Bondevik a vorbit public despre depresia de care suferise, acest lucru nu i-a afectat popularitatea. A fost reales şi a demonstrat că oamenii care au avut astfel de probleme îşi pot reveni”, a declarat Gidley.