Dizabilităţile mintale şi psihice ocupă primul loc în topul dizabilităţilor la români, iar cea mai răspândită problemă de sănătate mintală din România este depresia. Unul din șase români suferă de depresie, iar numărul este în creștere, conform Eurobarometrului 2015. În România, lipsa programelor naționale de cercetare, prevenție și diagnosticare este acutizată de percepția opiniei publice, negativă și adeseori greșită, asupra depresiei, potrivit lui Cinty Ionescu, inițiator proiect, citată într-un comunicat. Proiectul „Faţa ascunsă - o cercetare subiectivă asupra depresiei” reprezintă un demers de investigare a depresiei, așa cum se vede sau se ascunde ea în prezent, în București. Scopul este de a familiariza locuitorii Capitalei cu această temă concretă, prezentă în spaţiul urban, dar cu o față nevăzută, neînțeleasă și neacceptată social.

AU VORBIT...

Pe platforma web www.fataascunsa.ro, sub forma unui documentar interactiv, 15 bucureșteni și-au spus poveștile. ”Arhiva video de aproximativ 80 de ore, adunată pe parcursul unui an și jumătate de cercetare, a fost structurată și reorganizată în funcție de subiectele generale și particulare abordate de persoanele intervievate. Astfel, vizitatorul poate interacționa cu tematica depresiei ușor și în diverse moduri”, se mai arată în comunicat. Ideea a pornit de la experiența personală cu depresia a inițiatoarei proiectului, artista Cinty Ionescu. “Principala mea motivație pe parcursul acestei documentări au fost oamenii din spatele acestor istorii, care au ales să vorbească deschis despre un subiect intim considerat adeseori un tabu. Am fost întrebată dacă a fost greu să-i fac pe oameni să vorbească întrucât acest lucru presupune mult curaj. Cred, așa cum spun și mulți dintre acești oameni minunați pe care i-am intervievat, că nu este vorba de curaj, ci mai degrabă de dorința normală și nevoia reală de a vorbi deschis pe această temă. Pentru că singura armă în lupta pentru viețile celor afectați de depresie este conștientizarea, la nivel de societate, a realităților acestei boli. Mă înclin în fața lor că și-au povestit istoriile și mi-au dat șansa să înțeleg mai multe despre ei, despre mine, despre boala noastră și, astfel, au reprezentat un ajutor real și constant în procesul meu de recuperare. Prin „Fața ascunsă“ încerc să diseminez informația primită, în speranța că va fi și altcuiva de ajutor”, afirmă Cinty Ionescu.

„Fața ascunsă - o cercetare subiectivă asupra depresiei în București“ are intenţia de a reprezenta episodul pilot al unui proiect mai amplu, pe termen lung, care dorește să adune artiști, antropologi, sociologi, specialiști - medici psihiatri și psihoterapeuți, instituții, asociații și fundații, cu viziunea comună de a adresa problematica depresiei în toate straturile sale: educare, destigmatizare, prevenţie, diagnosticare, tratare.