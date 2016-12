Unul din trei proprietari români vor încheia o asigurare obligatorie a casei

Doar 30% dintre cei opt milioane de proprietari vor încheia o poliţă în baza legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor (AOL) în primul an de aplicare, a declarat, ieri, directorul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Marius Bulugea. „Din studiile realizate de autorităţi, viitorul Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor (PAID) va plăti, în primul an de aplicare a legii AOL şi un grad de cuprindere de 85%, despăgubiri de 100 milioane de euro. Estimez că, în primul an de aplicare a legii, gradul de cuprindere nu va depăşi 30% şi, în acest caz, despăgubirile se vor situa în jurul valorii de 35 milioane de euro”, a spus Bulugea. El a explicat că procentajul mic din primul an de după intrarea în vigoare a legii este efectul inexistenţei unei baze adecvate de date privind persoanele ce trebuie să plătească asigurarea, în special date referitoare la asiguraţii din mediul rural. Adoptată în noiembrie 2008, Legea 260 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor (AOL) împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor va fi pusă în aplicare de la 1 ianuarie 2010. Conform Legii 260/2008, proprietarii de imobile sînt obligaţi să încheie o poliţă de asigurare, prima fiind diferenţiată în funcţie de tipul de locuinţă, între 10 şi 20 de euro. Valoarea asigurată a unei locuinţe nu va depăşi 20.000 de euro, iar nivelul minim se va situa la 10.000 de euro. Potrivit actului normativ, poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD), emisă în baza legii AOL, se încheie în formă scrisă între PAID şi proprietarul locuinţei. Nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. Din informaţiile CSA, peste 20 de asigurători şi-au exprimat intenţia de participare la viitorul PAID, printre aceştia numărîndu-se Ardaf, Astra, Certasig şi Generali.