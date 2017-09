Unul dintre cei mai buni chitariști din lume va concerta la „Aeromania 2017”!

Show-urile aeriene merg mână în mână cu muzica rock. De acest lucru s-au convins organizatorii Aeromania după zece ediții de succes desfășurate la Aeroportul Internațional „Alexandru Podgoreanu” din Tuzla. Tradiția continuă și anul acesta, dansul avioanelor fiind secondat la sol de concerte rock ce vor face istorie. Surpriza acestei ediții, ce va avea loc în 19 august, este, totodată, o premieră pentru cel mai mare spectacol aviatic de pe litoral. Invitatul special al evenimentului vine tocmai din Italia și se numește Danielle Gottardo, unul dintre cei mai buni chitariști ai tinerei generații.

Show-urile aeriene merg mână în mână cu muzica rock. De acest lucru s-au convins organizatorii Aeromania după zece ediții de succes desfășurate la Aeroportul Internațional „Alexandru Podgoreanu” din Tuzla. Tradiția continuă și anul acesta, dansul avioanelor fiind secondat la sol de concerte rock ce vor face istorie. Surpriza acestei ediții, ce va avea loc în 19 august, este, totodată, o premieră pentru cel mai mare spectacol aviatic de pe litoral. Invitatul special al evenimentului vine tocmai din Italia și se numește Danielle Gottardo. El va evolua în premieră pe scena de la Tuzla, într-un concert de excepție, ce va fi completat de Mihai Mărgineanu, Proconsul și The R. O. C. K. Danielle Gottardo este un tânăr chitarist italian, compozitor, producător şi profesor de chitară electrică. În 2005 a înregistrat primul DVD instrucţional „Tapping”, bazat pe tehnica de tapping cu 8 degete. Artistul susţine concerte solo sau cu trio-ul sau, „The Nuts”. Până acum, a lansat 2 albume solo: Non Temperato (2014) şi Frenzy of Ecstasy (2010). De-a lungul timpului a predat chitara electrică în mai multe academii de muzică şi şcoli din Italia, iar în acest moment este profesor de chitară electrică la MMI-Modern Music Institute din Italia.

„PUR ȘI SIMPLU ONOREAZĂ MELODIA” Gottardo este pasionat de chitara electrică pe care o mânuieşte cu virtuozitate în orice context muzical, de la rock la muzică orchestrală, fiind recunoscut pentru talentul şi tehnica sa. Probabil cea mai importantă apreciere pentru italianul în vârstă de 33 de ani a venit din partea celebrului Steve Vai, unul dintre cei mai buni chitariști ai tuturor timpurilor, la nivel mondial. „Deseori sunt întrebat care este chitaristul meu favorit din tânăra generaţie. Ei bine, acesta este nimeni altul decât Daniele Gottardo. Are un stil elegant şi inovativ şi o intonaţie uimitoare. Pur şi simplu onorează melodia”, a spus Steve Vai despre Gottardo. Gottardo se pliază perfect pe conceptul muzical al concertelor de la Aeromania, concept imaginat şi sprijinit în ultimii ani de Mihai Mărgineanu, spun organizatorii evenimentului. Aeromania este “cel mai îndrăgit show aviatic de pe litoral”, organizat anual la Aeroportul Alexandru Podgoreanu, Tuzla de Regional Air Services (RAS) şi Asociaţia Română pentru Promovarea Aviaţiei (ARPA). Ediţia de anul acesta este programată pentru sâmbătă 19 august, începând cu orele 15.00. Accesul general este liber, iar biletele VIP pot fi achiziţionate de pe www.bilete.ro.