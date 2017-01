Unul dintre cei mai mari regizori ai lumii a dispărut dintre noi

S-a stins din viaţă cel mai mare regizor al Poloniei! Andrzej Wajda, considerat steaua poloneză a regiei de film, cu "The Promised Land"(1975), "The Maids of Wilko" (1979), "Man of Iron" (1981) și "Katyń" (2007) – lungmetraje nominalizate la Oscar, s-a stins din viață duminică seară, la vârsta de 90 de ani, informează AP.

Filmele sale s-au adresat unui public însetat de libertate, cariera celebrului regizor desfășurându-se în timpul guvernului comunist represiv din Polonia. În lunga sa carieră, regizorul a primit un premiu Oscar onorific și un Palme d’Or.

Wajda fusese spitalizat recent și a murit duminică noapte, a declarat regizorul Jacek Bromski, liderul Asociației Cineaștilor Polonezi, la postul privat de televiziune TVN24. Bromski l-a numit pe Wajda "mentorul nostru, profesorul nostru, un model de neegalat". Deși slăbit fizic, Wajda a lucrat până la finalul vieții sale. Folosindu-se de un baston, regizorul a apărut luna trecută la Festivalul de Film de la Gdynia, la premiera ultimului său film "Afterimage", bazat pe viața artistului avangardist polonez Wladyslaw Strzeminski care a fost persecutat pentru că a refuzat să urmeze linia partidului comunist din timpul perioadei staliniste.

Comisia Poloniei pentru Premiul Oscar, care a selectat filmul drept pelicula oficială care candidează din partea Poloniei la Oscar pentru cel mai bun film străin, a denumit filmul "o poveste emoționantă universală despre distrugerea unui individ de către un sistem totalitarist".

OSCAR ONORIFIC Wajda a primit un premiu onorific Oscar pentru întreaga carieră în 2000. El a fost numit "un bărbat ale cărui filme au oferit publicului la nivel mondial o privire artistică asupra istoriei, democrației și libertății, și care făcând aceste lucruri a devenit el însuși un simbol al curajului și al speranței a milioane de oameni din Europa de după război".

SCURTĂ BIOGRAFIE Născut în 1926 în Suwałki, Wajda a copilărit în timpul celor mai terifiante momente ale istoriei poloneze. Tatăl său a fost executat de către sovietici după împărțirea țării împreună cu Germania, iar ca adolescent, Wajda a luptat în rezistența poloneză împotriva sovieticilor și a naziștilor. După război, a studiat pictura înainte de a fi admis la Școala de Film Łódź. El și-a început cariera ca elev al lui Aleksander Ford, de la care a învățat să regizeze filme, unul dintre primele sale pelicule fiind cea din 1955 "A Generation", o adaptare a romanului lui Bohdan Czeszko. Filmul a marcat și una dintre trăsăturile caracteristice ale lui Wajda, comentarii voalate ale condițiilor devastatoare politice și culturale din Polonia, și efectele asupra psihicului său cauzate de cel De-al Doilea Război Mondial, o miză riscantă din cauza cenzurii comuniste.

Wajda și-a prezentat convingerile sale politice în mod explicit mai târziu în cariera sa, devenind un susținător al mișcării Solidaritatea din Polonia, profitând de un mic dezgheț în cenzură, în 1980, pentru a regiza filmul său de reper: "Man of Iron", care înfățișează succesul timpuriu al unei mișcări muncitorești anti-comuniste, film care l-a inclus în distribuție pe liderul Solidaritatea, Lech Wałęsa. Implicarea sa în film a condus la represiuni din partea guvernului polonez, iar compania sa de producție a fost falimentată. În ciuda acestui fapt, filmul a câștigat Palme D’Or în 1983.

Sfidând presiunea guvernului, Wajda a continuat să exploreze teme politice, în special în "Danton", cu rolul omonim jucat de Gérard Depardieu, care prezintă revoluția preschimbându-se în teroare, o reflexie a legii marțiale în Polonia. Wajda a lucrat alături de cei mai reprezentativi cinefili ai timpului său, printre aceștia, Jerzy Skolimowski și Roman Polanski, care a jucat în "Innocent Sorcerers" în 1960 (Polanski a mai jucat și în filmul său din 2002 "The Revenge").

De-a lungul carierei sale a regizat aproape 50 de filme. Pe lângă Oscarul onorific pentru contribuțiile sale la cinematografia mondială, el a primit şi un Premiu de Aur la cea de-a 9-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Moscova, în 1975, un Urs de Argint pentru filmul său "Wielki tydzień", în 1996, și a fost nominalizat la patru premii Oscar la categoria cel mai bun film străin.

În afara regiei de film, Wajda a lucrat și ca regizor de teatru, declarând că era profund atras de "caracterul tranzitoriu și efemer al teatrului". Însurat de patru ori, în urma lui Wajda rămâne cea de-a patra sa soție, scenografa poloneză și actrița Krystyna Zachwatowicz, dar și fiica sa, Karolina.