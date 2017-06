Unul dintre cele mai celebre „fenomene“ OZN din lume, semnalat de Kurt Russell!!!

Actorul american Kurt Russell a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru BBC că el ar fi fost pilotul care a semnalat prima dată ceea ce a devenit ulterior unul dintre cele mai cunoscute incidente în care se suspectează că au fost implicate OZN-uri; este vorba despre așa-numitele "Lumini din Phoenix" din 1997, relatează IndieWire. "Eram în avion cu Oliver (fiul său - n.r.) și mergeam să-și vadă prietena, ne apropiam de aterizare. Am văzut șase lumini deasupra aeroportului într-o formă absolut uniformă de V. Oliver m-a întrebat, când era la jumătate de milă de aeroport, „Tată, alea sunt lumini?“", a povestit actorul în cadrul interviului. "Apoi am ieșit din starea de visare în care mă aflam și am spus: „Nu știu ce sunt“. „Suntem în regulă?“, a întrebat el, iar eu am răspuns: „Da, o să sun și o să raportez evenimentul“", a adăugat Russell. El spune că nu s-a mai gândit prea mult la incident după aceea, până când a observat-o pe partenera sa, Goldie Hawn, urmărind un show de televiziune pe această temă doi ani mai târziu, iar atunci și-a dat seama că evenimentul descris îi este familiar. "M-am simțit ca Richard Dreyfuss în filmul „Close Encounters of the Third Kind“. Adică mă întrebam: de ce îmi este familiar? Apoi am verificat registrul de comunicații din avion și am descoperit că apelul fusese al meu", a relatat actorul.