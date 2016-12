Am scris la \"Telegraf\" la începutul anilor \'90 corespondenţe sportive din Bucureşti. Eram un puşti care nu împlinise 25 de ani, eram student şi întrevăd parcă tulbure cum într-un mediu studenţesc am auzit de ideea \"Telegraf\"-ului, apoi colaborarea cu ziarul a durat ani buni, dar n-am vanitatea ca oamenii din Constanţa să şi-o amintească. Cred însă că ei îşi amintesc altceva. Şi anume faptul că au citit, încă din primii ani de libertate, unul dintre cele mai puternice şi mai vii ziare locale din România. Astăzi, când existenţa ideii de presă scrisă este pusă sub semnul întrebării, multă lume se întreabă şi ce dacă va dispărea presa scrisă?! Am un răspuns la asta: dacă va dispărea, atunci nicio redacţie nu va mai putea face pentru o comunitate ceea ce a făcut \"Telegraf\" pentru oamenii din Constanţa. Eu unul, jurnalistul care am ajuns astăzi, în numele jurnalistului tânăr de acum 20 de ani, îi mulţumesc ziarului \"Telegraf\".

Cătălin Tolontan, fost jurnalist la Telegraf, actual redactor şef Gazeta Sporturilor