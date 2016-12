Unul dintre marii duhovnici ai României a trăit la Techirghiol

Mănăstirea Sf. Maria din Techirghiol a fost și este căutată de oameni din toată țara. Până în urmă cu patru ani, la chilia unde a trăit părintele Arsenie Papacioc, printre puținii duhovnici aflați în viață atunci, erau în permanență, în așteptare, sute de oameni. Veneau de la primele ore ale dimineții cu speranța că-și vor găsi liniștea sufletească, dar își vor găsi și rezolvări în problemele lor. Așteptau cu sufletul la gură să intre în chilia părintelui, să fie binecuvântați, să primească alinare. Cine a avut șansa să stea de vorbă cu părintele Arsenie Papacioc poate spune că a cunoscut secretele unei vieți liniștite, a cunoscut puțin din ceea ce înseamnă viața în credință. Avea o voce caldă, o privire ce reușea să potolească orice suferință. Părintele Arsenie Papacioc era cel mai bun doctor al sufletelor, spuneau cei care ieșeau din chilia sa. ”Am plecat cu inima împăcată din chilia sa, de fiecare dată. Am primit cele mai bune sfaturi. Am știut exact unde am greșit și ce era de făcut, pe viitor. Nu am să-l uit niciodată pe acest om sfânt. Mi-a spus multe lucruri care, în timp, s-au adeverit, le-am trăit. Am trăit poate un miracol”, a spus o credincioasă din Constanța, care a avut șansa să intre de mai multe ori în chilia părintelui. Acum merge periodic la mormântul său, din curtea mănăstirii, aprinde o lumânare, se roagă, în speranța că părintele o vede, o aude și o veghează.

DUPĂ PATRU ANI... La patru ani de la trecerea la Domnul a părintelui Arsenie Papacioc, mănăstirea Ioan Casian organizează luni, 20 iulie, de la ora 19.00, la Casa de Cultură din Constanţa, conferinţa intitulată ”Omagiu Părintelui Arsenie Papacioc”. La eveniment vor participa Înalt Preasfinția Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, părintele Ilarion Dan, duhovnicul mănăstirii Crucea, şi părintele Iustin Petre, stareţul mănăstirii Ioan Casian, care vor vorbi despre personalitatea marelui duhovnic al Dobrogei. De asemenea, va fi lansat şi volumul omagial „Ochii prin care vedem cerul”, ce reuneşte mai multe mărturii ale unor oameni care l-au cunoscut pe părintele Arsenie Papacioc. La final, corala Armonia va susţine un recital.

DESPRE PĂRINTELE ARSENIE Părintele Arsenie s-a născut pe 15 august 1913, în comuna Perieți din județul Ialomița. La vârsta de 36 de ani a primit călugăria la mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Un an mai târziu, pe 26 septembrie 1950, a fost hirotonit preot la mănăstirea Slatina din Suceava, unde a fost prieten al Părintelui Ilie Cleopa. A suferit mulți ani de închisoare și prigoană comunistă alături de Părintele Iustin Pârvu, Valeriu Gafencu, Nichifor Crainic și mulți alții. Din 1976 a fost duhovnic al mănăstirii „Sfânta Maria” din Techirghiol. Numit și „duhovnicul de la malul mării”, Părintele Arsenie este cunoscut ca unul dintre marii duhovnici ai României. A avut o evlavie deosebită față de Maica Domnului, al cărei ajutor ne-a sfătuit să îl cerem neîncetat. A trecut la Domnul în 19 iulie 2011.