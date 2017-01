Unul dintre vinovaţii tragediei navale din dana 64, scos din cărţi de Inspecţia Muncii

Primele rezultate ale anchetelor desfăşurate de către autorităţi în cazul tragicului accident produs în dana 64 a Portului Constanţa, acum cinci luni, în care au murit şase persoane, au apărut la interval de cinci săptămîni de la eveniment. Este vorba de ancheta pe probleme de siguranţa navigaţiei efectuată de o comisie a Autorităţii Navale Române (ANR) şi care, potrivit directorului general al ANR, Paul Brânză, a desemnat doi vinovaţi: pe de o parte comandantul remorcherului “Izvorul Mare 1”, Traian Gîlcă, iar pe de alta, proprietarul podului rulant, societatea "Minmetal". Aceştia din urmă trebuia să menţină ridicat braţul podului rulant 2, deoarece "regulamentul de exploatare portuară îi obligă pe operatori să nu obstrucţioneze manevrarea navelor către danele de operare. În caz contrar, ei trebuie să anunţe Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (APMC) şi să obţină o autorizaţie de la Căpitănia Zonală Constanţa (CZC)", aşa cum a explicat Paul Brînză, la data finalizării anchetei. Pentru că reprezentanţii "Minmetal" au declarat că podul era lăsat fiind în revizie, Paul Brînză a precizat că şi în acestă situaţie trebuia să fie anunţată administraţia porturilor şi CZC, să se menţioneze vizibil înălţimea la care era lăsat podul şi cît de mult înaintează deasupra acvatoriului braţul acestuia. În ceea ce îl priveşte pe comandantul remorcherului-împingător "Izvoru Mare 1", directorul ANR a spus că "din punctul de vedere al siguranţei navigaţiei, acesta are o mare parte din vină. Deşi nu cunoştea înălţimea la care era lăsat braţul podului şi nici pe cea a macaralei plutitoare, totuşi a ales cea mai grea manevră şi cu cele mai mari riscuri".

Punctul de vedere al reprezentanţilor Inspecţiei Muncii coincide cu cel al ANR doar în ceea ce-l priveşte pe comandantul remorcherului, pentru care s-a făcut deja o propunere de cercetare penală. Şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, Eugen Bola a declarat că "din analiza documentelor anexate la dosar, inclusiv a declaraţiilor martorilor oculari, a probelor filmate şi fotografiate şi a expertizelor extrajudiciare anexate, comisia de cercetare, stabilită prin decizie a inspectorului general de stat din cadrul Inspecţiei Muncii, s-a stabilit cauza reală a evenimentului ca fiind nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea unor măsuri tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţia muncii corespunzătoare condiţiilor de muncă şi factorilor specifici unităţii". Procesul verbal de cercetare întocmit de Inspecţia Muncii menţionează la capitolul persoane răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale pe comandantul remorcherului, Traian Gîlcă, pe proprietarul navei - societatea Canal Services SA, pe proprietarul macaralei plutitoare 682, respectiv United Shipping Agency (USA), pe Căpitănia Zonală Constanţa şi Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa cărora le-a aplicat şi sancţiuni. Singurul care nu apare în această "ecuaţie" este proprietarul podului rulant, societatea "Minmetal".

Amenzi de 400 milioane de lei şi două avertismente

Şeful ITM Constanţa a menţionat că "s-au făcut şi alte constatări care au reprezentat neconformităţi din punctul de vedere al Legii protecţiei muncii – Legea 90/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare", fapt pentru care Canal Services SA şi USA au fost amendate cu cîte 200 milioane lei vechi fiecare. Totodată, CZC şi APMC au fost sancţionate cu cîte un avertisment. Inspecţia Muncii a introdus CZC în grupa celor care au încălcat reglementările legale pentru că "nu a elaborat proceduri de urmărire a traficului navelor tehnice, o procedură care să prevadă pentru toţi deţinătorii de macarale plutitoare şi remorchere privind obligativitatea ca şefii mecanici şi comandanţii de convoaie să comunice reciproc cotele gabaritice ale echipamentelor remorcate". La aceste afirmaţii, directorul general adjunct al ANR, Valentin Şerbănescu a declarat că "proceduri şi normative elaborează numai Ministerul Transporturilor şi în niciun caz Căpitănia care este o structură subordonată ANR". "Nu sîntem de acord cu punctul de vedere al ITM pentru că stabilirea de măsuri tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţia muncii trebuie făcută de către fiecare agent economic în parte, nu de către ANR sau CZC. De asemenea, urmărirea respectării prevederilor Regulamentului de exploatare portuară nu înseamnă stabilirea acelor măsuri invocate de ei. Mai mult, în procesul-verbal se vorbeşte de existenţa a două zone portuare: zona I şi zona II. Dumnealor trebuie să ştie că acestea au fost stabilite numai pentru concesionarea serviciilor de siguranţă în porturi şi nu pentru a stabili ce tipuri de ambarcaţiuni navighează într-o parte sau alta a portului", a declarat Valentin Şerbănescu. El a adăugat că în documentul ITM se menţionează: "Căpitănia prin organismul său subordonat Port Control", fără a şti că, potrivit organigramei ANR, Serviciul Dirijare Trafic nu este în subordinea CZC, ci este parte a Centrului Maritim de Coordonare. "Vom contesta acest avertisment", a spus Şerbănescu.

Procese peste procese

Concluziile prezentate de ITM în procesul-verbal au stîrnit nemulţumirea tuturor celor desemnaţi că ar fi încălcat "reglementările legale" şi care au fost sancţionaţi. "Este trist că în instituţiile statului sînt persoane incompetente. Într-o coliziune, toate părţile sînt implicate, doar că fiecare are gradul său de vină. După ce că proprietarul podului rulant nici nu este amintit în procesul verbal al ITM, prin acuzele care mi se aduc, şeful comisiei respective incită la obstrucţionarea şi încălcarea legislaţiei", a declarat directorul Canal Services SA, Miron Vasilescu. El a precizat că în document se vorbeşte despre procedura de comunicare prin staţie dintre şeful mecanic al macaralei plutitoare şi comandantul convoiului. "Potrivit Legii 318/10 aprilie 2006, privind perfecţionarea personalului navigant, staţia radio poate fi folosită numai de personalul de punte brevetat, iar şeful mecanic nu are acces la ea deoarece este de la compartimentul maşină. Mai mult, conform Ordinului 319/3 martie 2006 privind echipajul minim de siguranţă, pe macaraua plutitoare este obligatorie prezenta unui marinar şi a unui mecanic, ca atare pe MP 682 nu exista şef mecanic. Practic mi se impută că nu am instituit o procedură ilegală, cu o persoană care nu exista", a explicat Miron Vasilescu. El a adăugat că HG 245/2003 prevede clar că pentru siguranţa navigaţiei toate tipurile de lucrări, inclusiv cele în acvatoriul porturilor şi radelor se execută numai cu avizul Căpităniei de Port şi trebuie semnalizate ca atare. "Ei au tot folosit expresia de gabarit depăşit. În legislaţie nu se vorbeşte despre restricţii la gabaritul aerian al navelor, singura restricţie în porturi fiind pescajul acestora", a spus Vasilescu. Directorul Canal Services a declarat că va contesta în instanţă sancţiunile date de ITM şi îl va acţiona în judecată atît pe şeful comisiei, cît şi Ministerul Muncii. "Şeful comisiei de cercetare a ITM este o nulitate în domeniul naval, iar eu voi face tot ce este posibil ca aceste nulităţi să dispară din sistem şi să se aplice legislaţia care există", a subliniat Vasilescu. La rîndul său, directorul USA, Cătălin Trandafir, are acelaşi punct de vedere. "Îşi dau cu presupusul într-un domeniu în care nu sînt experţi. Prin acel proces verbal de cercetare sfidează normalul şi am să-i dau în judecată pe toţi, inclusiv Ministerul Muncii care s-a exprimat într-un caz ce nu este de competenţa lui. Mai mult, Minmetal nu este trecut deloc în acel raport pe care personal îl consider părtinitor la adresa proprietarului podului rulant", a declarat Trandafir.

Şeful ITM Constanţa, Eugen Bola a spus că întreg dosarul a fost înaintat pentru soluţionare procurorilor Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa. Este dureros că la aprox. jumătate de an de la moartea celor şase muncitori, familiile acestora nu ştiu cui să ceară socoteală. Accidentul naval s-a produs pe 8 iunie, la orele 12.50, în dana 64 a Portului Constanţa. Remorcherul – împingător „Izvorul Mare 1” scotea de la operare macaraua plutitoare 682. În momentul în care a trecut pe lîngă podul rulant 2 pentru încărcare – descărcare, aparţinînd societăţii „Minmetal”, cîrligul macaralei a agăţat braţul podului şi l-a dărîmat în apă. În accident au fost implicate 18 persoane, dintre care şase au murit pe loc şi trei au suferit răni uşoare. Cinci dintre muncitorii decedaţi au fost găsiţi în ziua accidentului de echipele de scafandri şi de la descarcerare, iar ultimul a fost scos din sala maşini a podului rulant abia după cinci zile de căutări.