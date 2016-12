Update! Cazanciuc anunță că în câteva zile va propune un nou șef la DIICOT

Ministrul Justiției, Robert Cazanciuc, a anunțat astăzi că în câteva zile va declanșa procedura pentru propunerea de numire unui nou șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Întrebat în ce va consta procedura și dacă va fi un concurs de CV-uri, ministrul a precizat: "O să vedeți la momentul declanșării. Ceea ce este important în această procedură este să respectăm legea în vigoare și exigențele partenerilor europeni. Adică un proces transparent în urma căruia să avem la conducerea DIICOT un procuror care să aibă experiența necesară, să avem garanția toți că selecția a fost făcută pe merit, și nu pe alte criterii". Robert Cazanciuc a precizat că în momentul de față nu are nicio nominalizare. În 16 decembrie 2014, ministrul Justiției a declarat că opțiunea sa pentru șefia DIICOT ar fi un procuror din această instituție. "Am avut săptămâna trecută discuții cu colegii din DIICOT pe subiectul viitorului șef DIICOT, o să am discuții și în această săptămână. După ce vom finaliza aceste întâlniri, o să stabilesc împreună cu DIICOT o procedură de urmat. Opțiunea mea este pentru un procuror DIICOT", a spus Cazanciuc la Palatul Parlamentului. Postul de procuror șef al DIICOT a devenit vacant după demisia Alinei Bica, cercetată de DNA.