Update! Conducerea RADET Constanța a demisionat

12:51:53 / 02 Iunie 2015

alti ciocoi ....tot noi

dl liviu popa era in conducere...cum au demisionat daca a-ti pus tot conducatori. Trimite-ti oamenii in teren sa vada pierderile pe care le arunca in carca consumatorilor. trec pe tomis de 2 luni de zile si pe caldura asta se observa cum ies aburii conductelor sparte prin canalizari, in zona Dacia - Victoria!