Update! Fostul judecător CCR Toni Greblă, reținut de DNA

Fostul judecător al CC Toni Greblă a fost reţinut, astăzi, de DNA, în dosarul în care este acuzat că ar fi sprijinit exporturi ilegale în Rusia şi că l-ar fi ajutat pe finul său Ion Bîrcină să obţină mai multe contracte pentru firma acestuia, primind în schimb o maşină şi rochii pentru soţie. Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, că procurorii au emis pe numele fostului judecător al Curţii Constituţionale ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore. Anchetatorii vor cere instanţei arestarea preventivă a lui Toni Greblă, au precizat sursele citate. Fostul judecător constituţional Toni Greblă a fost citat să se prezinte marţi la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), în dosarul în care este acuzat de fapte de corupţie, el declarând că este convins că adevărul va ieşi la iveală, pentru că nu a "devalizat banul public", iar unele acuzaţii sunt "interpretări fantasmagorice". "O parte dintre acuzații sunt niște interpretari fantasmagorice, nu a apărut nimic nou în dosar, ba dimpotrivă, probele confirmă punctul meu de vedere", a spus Toni Greblă, la intrarea în sediul DNA. Fostul judecător al Curţii Constituţionale a adăugat că ancheta va continua, cum este normal, şi s-a arătat sunt convins că adevărul va ieși la iveală. "Nu am furat din banul public, nu am devalizat banul public, unele acuze par de-a dreptul ... mă rog, nu vreau să le comentez", a mai spus Toni Greblă. În ceea ce privește relația sa cu omul de afaceri din Gorj Ion Bîrcină, care îi este și fin, fostul judecător de la Curtea Constituțională a spus că este o relație pe care și-o asumă. "Poate uneori a fost nepotrivită, dar de aici până la fapte penale e cale lungă. Nu am decât să mă prezint la DNA de câte ori sunt chemat, apoi justiția, dacă va fi cazul, se va pronunța", a adăugat Toni Greblă.