Update! Google va fi acuzată formal de Comisia Europeană pentru încălcarea reglementărilor antitrust

Comisia Europeană va acuza Google în mod formal pentru că abuzează de poziţia dominantă pe care o deţine pe piaţa motoarelor de căutare din Europa, gigantul american riscând o amendă de până la 6 miliarde de euro şi obligativitatea de a-şi modifica modelul de business, potrivit Financial Times. CE a anunţat oficial miercuri că a trimis o "declaraţie de obiecţii" către Google, considerând că gigantul american din domeniul IT a abuzat de poziţia pe care o are în Europa, favorizând "în mod sistematic" serviciul Google shopping pentru compararea preţurilor produselor în detrimentul altor instrumente asemănătoare. "În cazul Google, sunt îngrijorată că a oferit un avantaj nedrept propriului serviciu de comparare a preţurilor, încălcând astfel reglementările antitrust ale UE. Google are acum oportunitatea să convingă Comisia că situaţia nu stă aşa. În orice caz, dacă investigaţia a confirmat îngrijorările noastre, atunci Google va trebui să suporte consecinţele legale şi să-şi schimbe modul în care îşi conduce afacerea în Europa", a declarat comisarul european pentru Concurenţă, Margrethe Vestager, într-un comunicat al CE. Anterior, Financial Times anunţase, citând surse apropiate situaţiei, că Vestager va anunţa miercuri că Google va fi acuzată formal pentru încălcarea reglementărilor antitrust prin orientarea traficului competitorilor săi pentru favorizarea propriilor servicii. Plângerea va viza căutarea de produse pe internet, Google fiind acuzată că a afectat afacerilor altor site-uri de cumpărături online, însă acuzaţiile ar putea fi extinse şi către alte domenii. Google a confirmat marţi acţiunea pe care Comisia Europeană o va întreprinde printr-un email adresat angajaţilor. "Avem un caz foarte puternic, cu argumente bune în special în ceea ce priveşte serviciile mai bune oferite consumatorilor şi creşterea competiţiei", se arată în emailul intern, obţinut de Financial Times. Google va avea la dispoziţie 10 săptămâni pentru a răspunde acuzaţiilor aduse de CE şi va avea posibilitatea să fie audiată, pentru a-şi susţine punctul de vedere. Comisia poate impune amenzi de până la 10% din veniturile obţinute de Google la nivel global şi poate cere companiei să-şi modifice practicile folosite în conducerea afacerilor. Veniturile totale ale Google au crescut cu 18,9% în 2014, la 66 de miliarde de dolari faţă de 55,5 miliarde de dolari în 2013. CE a iniţiat investigaţia împotriva Google în urmă cu cinci ani, compania americană fiind aproape de încheierea unei înţelegeri anul trecut. Acordul a picat, în cele din urmă, din cauza opoziţiei Franţei şi Germaniei, precum şi a unor grupuri media şi telecom din Europa. Google ar putea încerca în continuare să ajungă la un acord cu CE, inclusiv după acţiunea de miercuri a Comisiei, în condiţiile în care instituţia europeană va avea nevoie de cel puţin un an pentru a lua o decizie finală în acest caz. Compania americană va ataca, cel mai probabil, o sentinţă nefavorabilă pronunţată împotriva sa, astfel că acest caz s-ar putea transforma într-un război purtat în instanţele judecătoreşti ale UE. De asemenea, Vestager va anunţa şi iniţierea unei investigaţii formale împotriva Google care vizează sistemul de operare Android pentru smartphone-uri, potrivti Financial Times. Comisia va examina dacă Google impune condiţii necompetitive producătorilor de telefoane inteligente, care favorizează, în cele din urmă, aplicaţiile produse de compania americană, cum ar fi YouTube. "Am lansat, de asemenea, o investigaţie formală pentru comportamentul Google în ceea ce priveşte sistemele de operare mobile, aplicaţiile şi serviciile sale. Smartphone-urile, tabletele şi dispozitivele de această natură joacă un rol din ce în ce mai importnat în viaţa cotidiană a oamenilor şi vreau să mă asigur că pieţele din acest domeniu pot creşte fără limitări impuse de altă companie", a afirmat Vestager. Google a respins orice acuzaţii pentru presupuse practici neconforme cu legislaţia europeană şi a precizat că Android este o platformă deschisă, distribuită gratuit.