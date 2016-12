Update! Oana Mizil demisionează din Parlament

Oana Niculescu Mizil a declarat, astăzi, după ce a fost audiată la DNA, că îşi va depune demisia din calitatea de deputat, menţionând că nu vrea ca acesta să fie "un impediment în calea justiţiei". "Tot ce vreau să vă anunţ este că astăzi îmi depun demisia din calitatea de deputat, pentru că nu vreau să fie un impediment în faţa justiţiei", a spus Oana Mizil, la ieşirea din sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, unde a stat aproximativ patru ore. "Sunt total nevinovată. Am calitatea de suspect. Nu am administrat niciun magazin, din contră, am consiliat. Pur şi simpluă mă consider nevinovată pentru că îmi place moda, nu am putut să stau departe de modă. Este primul meu hobby. Nu am avut niciun câştig", a adăugat deputatul PSD. Afirmaţia a fost făcută de Oana Mizil în contextul în care procurorii o suspectează de operaţiuni de comerţ incompatibile cu funcţia, în condiţiile în care ar fi fost administrator de fapt al SC Fashion Brand Management și la patru magazine din București. Iubita lui Marian Vanghelie a mai spus că este însărcinată şi va avea un băieţel.