Update! Percheziții la Primăria Timișoara într-un dosar de vânzări de locuințe naționalizate către chiriași

Procurorii DNA fac, în această dimineață, percheziții la Primăria Timișoara, într-un dosar ce vizează vânzarea de locuințe naționalizate către chiriașii acestora, respectiv în baza legii 112/1995, printre beneficiari numărându-se magistrați, polițiști, dar și mai multe familii de rromi. Potrivit unor surse judiciare, procurorii DNA fac percheziții la Primăria Timișoara, într-un dosar privind vânzarea de locuințe în baza legii 112/1995. Conform surselor citate, în baza acestei legi au fost vândute mai multe locuințe naționalizate, aflate în centrul orașului, unor magistrați, procurori, polițiști, dar și unor familii de romi. Astfel, romii cumpărau un apartament într-un imobil naționalizat, iar prin teroare îi convingeau pe ceilalți proprietari să le vândă apartamentele la prețuri mici, întregul imobil intrând în posesia familiei de romi. Unul dintre beneficiarii acestei legi este Vasile Bîc, prim-procurorul Tribunalului Timiș, susțin sursele citate. Acesta și-ar fi cumpărat locuința cu patru camere plus dependințe cu suma de 8.500 de lei, plătind un avans, apoi rate lunare până la achiziționarea imobilului. Achiziția locuinței de către Bîc a mai fost anchetată, însă dosarul a fost clasat. Fostul primar al Timișoarei Gheorghe Ciuhandu a declarat că el știe că totul s-a făcut legal. ”Nu știu ce să vă spun, habar nu am, nu am ce declarații să vă dau. Eu știu că tot ce s-a făcut, s-a făcut legal. Întrebați-i pe cei care suțin altceva”, a spus Gheorghe Ciuhandu.