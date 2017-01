UPSC: “Liberalii au aruncat din nou fumigena republicii parlamentare“

Vicepreşedintele organizaţiei municipale a UPSC Constanţa, Luminiţa Preda, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că îşi exprimă dezamăgirea faţă de uşurinţa cu care lideri şi partide politice au căzut în capcana întinsă de PNL privind discuţiile despre republica parlamentară. “Exact în momentul în care fotoliul lui Tăriceanu a început să se clatine tot mai tare, liberalii au ales să arunce încă o dată fumigena republicii parlamentare. Tema indusă artificial de PNL nu are nicio legătură cu priorităţile României, cu dezbaterile de fond din Parlament sau cu interesul direct şi imediat al cetăţeanului“, a declarat vicele UPSC. Ea a mai spus că proiectul liberal nu are susţinerea publică necesară şi nici nu poate fi considerat ca iniţiativă dezinteresată, gîndită pentru binele cetăţenilor. În opinia sa, PNL a devenit un fel de tonomat politic, iar oricine are suficienţi bani poate asculta în interpretare liberală orice tip de partitură politică doreşte. “Nu există nicio îndoială că în spatele preocupărilor PNL pentru republica parlamentară se află banii lui Dinu Patriciu. În fond, acesta a declarat în repetate rînduri că România ar fi mai bine condusă într-un sistem parlamentar“, a declarat Luminiţa Preda. UPSC consideră că ideea de a transforma România într-o republică parlamentară, cel puţin în actualul context, nu este altceva decît o tentativă de reeditare a referendumului pentru suspendarea preşedintelui. Ea a mai spus că şi atunci s-a discutat despre republică parlamentară şi despre monarhie, însă rezultatul referendumului i-a făcut pe liberali să nu mai vorbească despre acest subiect. Deşi consideră total inoportună o discuţie despre acest subiect, UPSC ţine să precizeze încă o dată faptul că se pronunţă împotriva transformării României în republică parlamentară.