Uraganele cu nume feminine fac de trei ori mai multe victime

Uraganele care poartă nume feminine fac de trei ori mai multe victime decât cele care au nume masculine, întrucât oamenii au tendinţa de a subestima forţa lor şi se protejează mai puţin, potrivit unui studiu publicat luni în Statele Unite. Începând din anii '70, centrele de meteorologie au decis, pentru a evita să fie acuzate că ar fi sexiste, să acorde uraganelor atât prenume feminine, cât şi masculine, în alternanţă, conform unui sistem determinat dinainte. Înainte de această decizie, aceste arii depresionare erau botezate cu nume feminine, potrivit credinţei populare că stările de dispoziţie ale femeilor sunt la fel de imprevizibile ca şi furtunile. Rezultatul acestei schimbări de denumire a avut consecinţe mortale, potrivit unui studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ce a analizat uraganele care s-au abătut asupra Statelor Unite între 1950 şi 2012. "Un uragan cu un nume masculin face, în medie, 15,15 morţi, în timp ce un uragan cu nume feminin ucide aproximativ 41,84 persoane", spun autorii acestui studiu. Autorii acestui studiu au exclus uraganul Katrina (2005) şi Audrey (1957) din cauza numărului foarte mare de victime, care ar fi influenţat rezultatele calculelor lor. "Când vine vorba să evaluezi intensitatea unei furtuni, oamenii au tendinţa de a se baza pe prejudecăţile lor despre bărbaţi şi femei", a explicat unul dintre autorii studiului, Sharon Shavitt, profesor de marketing. "În consecinţă, furtunile cu prenume de fată, în special cele care poartă prenume foarte feminine, precum Belle sau Cindy, par mai uşoare şi mai puţin violente", a mai spus aceasta. "Este o descoperire teribil de importantă", consideră Hazel Rose Markus, profesor de ştiinţe comportamentale la Universitatea Stanford, care nu a participat însă la studiu. "Acest lucru demonstrează cât de mult asociaţiile noastre de idei ne guvernează faptele", a mai spus acesta. Autorii studiului consideră că este nevoie de "inventarea unui nou sistem de denumire pentru a reduce influenţa avută de prejudecăţi în evaluarea uraganelor şi pentru a permite o îmbunătăţire a pregătirii populaţiei".