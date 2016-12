URĂRI CREŞTINE

În apropierea Sărbătorilor Pascale se cuvine să uităm toate relele care ni s-au făcut vreodată, aşa după cum trebuie să-i iertăm pe toţi cei care ne-au greşit… Tocmai de aceea, acest editorial va fi mai scurt decît de obicei, pentru că abandonează politica, se preface că nu vede grijile sau răutăţile fiecărei zile şi ignoră ironiile ori maliţiozităţile la care subsemnatul recurge în mod obişnuit!

Aceasta este cea de a doua sărbătoare a Învierii Domnului cu care rubrica de faţă se întîlneşte în paginile “Telegrafului”. Nu mai ţin minte ce am scris anul trecut, deşi am păstrat textul în memoria calculatorului personal, însă nici nu contează foarte mult un asemenea amănunt, deoarece Paştele ortodox îmi inspiră aceleaşi sentimente în fiecare an. Aşa cum am mărturisit şi în paginile unui săptămînal bucureştean, la care colaborez de aproape două decenii, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos rămîne pentru mine cea mai mare sărbătoare creştină a iubirii şi a iertării. A iubirii, pentru că, din preaplinul nemărginitei Sale iubiri faţă de oameni, Hristos s-a lăsat răstignit pe cruce şi a murit în chinuri, ca să ne salveze nouă sufletele, prin întemeierea botezului spre iertarea păcatelor… A iertării, pentru că El, în toată măreţia milei Sale, s-a rugat pentru noi către Tatăl ceresc, spunînd: „Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!”, tocmai în clipele cînd se chinuia mai mult. Dar Paştele rămîne şi sărbătoarea bucuriei, căci, după fericita întristare creştinească a morţii Mîntuitorului pe cruce, aşa cum se spune în limbaj teologic, urmează bucuria Învierii Sale, ca o supremă promisiune dumnezeiască a vieţii de după moarte, ce ne aşteaptă pe noi, creştinii.

De aceea, merită să ţinem bine minte vorbele Sfîntului Apostol Pavel: „Dacă iubire nu e, nimic nu este!” Jerfta Mîntuitorului nostru Iisus Hristos s-a întemeiat pe iubire, pe milă şi pe iertare, fără de care nu poate urma bucuria Învierii la viaţa veşnică, „unde nu este nici suspin, nici întristare”… În fiecare an, de Paşte, mă gîndesc la această învăţătură. Şi de fiecare dată, întorcîndu-mă de la slujba de Înviere, cu lumînarea aprinsă în mînă, îmi repet în sinea mea minunatele cuvinte ale Vecerniei, pe care vi le dedic şi vouă, ca pe nişte urări creştine neobişnuite: „Iubirea suferă, iubirea iartă, iubirea îndură, iubirea uită, iubirea alină, iubirea rabdă, iubirea vindecă, iubirea mîngîie, iubirea apără, iubirea mîntuieşte…”

Sărbători fericite!