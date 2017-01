Urări de sfârşit de an prin intermediul unui haiku

Herman Van Rompuy, preşedintele UE, le-a transmis tuturor europenilor urările sale de sfârşit de an, sub forma unui haiku, poezie tradiţională japoneză cu formă fixă, pe care l-a recitat la finalul unui mesaj video în care a vorbit despre primul său an de mandat. “Cu toţii trebuie să facem eforturi pentru a le reda oamenilor speranţa”, a declarat Herman Van Rompuy, urându-le tuturor europenilor Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani”. “Permiteţi-mi să vă transmit aceste urări prin intermediul unui haiku: ”. Ultimele 12 luni au fost turbulente, a apreciat preşedintele UE în acest mesaj, reamintind faptul că UE a fost în principal preocupată de menţinerea stabilităţii în zona euro.

Herman Van Rompuy este pasionat de poezie. Desemnat în noiembrie 2009 drept primul preşedinte permanent al Consiliului European, în virtutea Tratatului de la Lisabona, politicianul belgian a publicat, în primăvara anului 2010, un volum de haiku. Cu ocazia celui mai recent summit Europa-Asia, organizat în luna octombrie la Bruxelles, premierul nipon, Naoto Kan, a profitat de ocazie pentru a cumpăra acel volum de poezie şi pentru a obţine un autograf din partea autorului. Mesajul video al preşedintelui UE poate fi vizionat şi pe Internet (http://vloghvr.consilium.europa.eu/?p=3658).