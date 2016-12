Urcare spectaculoasă în campionat pentru CSV 2004 Tomis

CS Volei 2004 Tomis Constanţa a obţinut duminică cel mai important rezultat al său de la promovarea pe prima scenă voleibalistică. După ce anul trecut a ocupat poziţia a şaptea în campionat, voleibalistele constănţene au urcat încredibil în clasament, furnizînd surpriza campionatului în acest sezon după o calificare spectaculoasă în finală. Întîlnirea cu Dinamo, din semifinale, a avut numeroase răsturnări de situaţie, suporterii ambelor echipe fiind ţinuţi cu sufletul la gură chiar şi în ultima partidă, încheiată cu 3-2 în favoarea jucătoarelor antrenate de Aleksandar Boskovic. „A fost o întîlnirea foarte grea. Poate cea mai grea din acest sezon. Cred că cel mai important moment al meciului pentru noi a fost setul decisiv, cînd presiunea a fost cea mai mare. Ne bucurăm că am reuşit să ne concentrăm cel mai bine poate din tot meciul. Am arătat în ultimul set că am crezut în noi şi că ne-am dorit foarte mult această calificare”, a declarat Radostina-Chiţigoi. Cu medaliile de argint deja asigurate, echipa antrenată de Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe îşi doreşte o figură frumoasă şi în actul final, acolo unde va da piept cu puternica echipă CSU Metal Galaţi, campioana en titre. Deşi în postura de favorite sînt elevele lui Zoran Terzic, echipa de la ţărmul mării speră să pună probleme gălăţencelor. „Vom juca un volei de plăcere cu Metal Galaţi şi promitem cel puţin trei meciuri frumoase şi poate vom reuşi şi un rezultat bun”, a adăugat Radostina-Chiţigoi. „Ne-am luat revanşa în faţa celor de la Dinamo pentru eliminarea din cupă. Aşteptam acest moment şi ne bucurăm că am reuşit să ne îndeplinim visul de a ajunge în finala campionatului. Deşi vom întîlni Metal Galaţi noi vom încerca să facem partide cît mai bune şi să demonstrăm că ne merităm locul în finală”, a spus, încrezătoare, căpitanul formaţiei constănţene, Georgeta Ciobanu. Finala campionatului se va juca tot după sistemul “cel mai bun din cinci partide”. Primele două întîlniri vor avea loc, pe 25 şi 26 aprilie, în oraşul de la malul Dunării, iar următoarele două, pe 29 şi 30 aprilie, la Constanţa. În cazul în care scorul va fi egal după disputarea acestor întîlniri, jocul decisiv se va desfăşura pe 3 mai, la Galaţi.

Dinamo şi Ştiinţa Bacău vor lupta pentru bronz

Tot în sistemul “cel mai bun din cinci partide” se va disputa şi finala mică, acolo unde pentru medalia de bronz se vor întîlni Dinamo Bucureşti şi Ştiinţa Bacău. Dinamo va disputa cele mai multe partide pe teren propriu, întîlnirile fiind programate pe 25 şi 26 aprilie la Bucureşti, iar pe 29 şi 30 la Bacău. Meciul decisiv, dacă va fi necesar, va avea loc pe 3 mai, la Bucureşti. Partidele pentru locurile 5-8 vor avea loc în sistemul “cel mai bun din trei partide” - locurile 5-6: Penicilina Iaşi - Unic Piatra Neamţ (25 aprilie la Iaşi, 29 aprilie la Piatra Neamţ şi 2 mai la Iaşi); locurile 7-8: CSU Tg. Mureş - Dacia Mioveni (25 aprilie la Tg. Mureş, 29 aprilie la Mioveni, şi 2 mai la Tg. Mureş).