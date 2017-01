Urgenţa Spitalului Judeţean, sufocată

De ieri, la nivelul tuturor unităţilor sanitare cu paturi a intrat în vigoare un ordin al ministrului Sănătăţii, dr. Ion Bazac, potrivit căruia internarea pacienţilor în stare critică devine obligatorie. „Noi internam oricum toate cazurile grave. Discutam cu toţi medicii de gardă implicaţi şi găseam un loc în reanimare, dacă nu erau paturi libere pe anumite secţii. Nu lăsam bolnavul pe hol. În ţară poate existau unele spitale care nu reuşeau acest lucru”, explică medicul şeful al Unităţii de Primire a Urgenţelor (UPU), din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Rodica Tudoran. Reamintim că principalele măsuri prevăzute vizează internarea obligatorie, crearea unui salon de observaţie, alocarea de minimum 5% din numărul de paturi ale spitalului la intrarea în gardă, pentru necesităţile UPU. Dacă starea pacientului necesită abordare pluridisciplinară şi niciunul dintre medici nu doreşte internarea în secţia respectivă, medicul de gardă de la UPU decide internarea obligatorie. Dacă nu sînt locuri libere în secţia de profil în care se consideră necesară internarea, pacientul va fi internat într-o secţie înrudită, pînă la eliberarea unui loc. De asemenea, în situaţii excepţionale, pacientul poate fi internat cu acordul medicului-şef de la UPU şi a conducerii spitalului. „Noi am procedat potrivit ordinului de fiecare dată. Am făcut totul pentru ca bolnavul să nu sufere. Pacientul grav a fost internat întotdeauna. Consider că toate prevederile ordinului sînt bine venite şi că pacienţii vor avea de cîştigat. Este, practic, o eficientizare”, a mai declarat dr. Tudoran. În opinia medicului şef, impunerea ca pacienţii cu politraumatisme să fie internaţi obligatoriu, în primele 24 de ore, în secţiile de chirurgie generală sau, prin acestea, la Anestezie Terapie Intensivă (ATI), este o altă prevedere binevenită. Tot potrivit ordinului, de ieri, fiecare UPU trebuie să aibă un „salon de observaţie”, cu un număr minimum de paturi-tampon, pentru maximum 24 de ore, urmînd ca o comisie să decidă ulterior necesitatea internării. La UPU Constanţa există un salon staţionar, din păcate de mici dimensiuni, în multe dintre situaţii bolnavii fiind nevoiţi să stea înghesuiţi pe tărgi sau cîte doi în pat. „Nu avem spaţiul corespunzător, însă încercăm să avem grijă de toţi bolnavii, pînă cînd sînt trimişi pe secţii. Cei care au afecţiuni transmisibile îi trimitem într-o încăpere lîngă cabinetul de chirurgie. Sînt ceva mai izolaţi acolo”, a mai explicat dr. Tudoran. Medicul şef spune că la finalizarea lucrărilor de construcţie la noua UPU, problemele de spaţiu vor fi rezolvate. „Este clar că oraşul nostru mai are nevoie de un spital pentru ca bolnavii să fie consultaţi într-un mod civilizat”, a mai spus medicul şef. Tot de ieri, şefii de secţii trebuie să raporteze numărul de locuri libere. „Responsabilitatea raportării locurilor libere pînă la ora 12.00 aparţine medicului şef de secţie”, spunea ministrul dr. Bazac. „Ieri am avut raportate toate locurile libere de pe secţii. De exemplu, clinica Chirurgie II nu avea niciun loc liber, dar clinica Chirurgie I avea locuri libere, aşa că s-a compensat. La fel şi în cazul clinicilor medicale. Dacă nu sînt locuri la Medicală I, trebuie să existe la Medicală II”, a mai declarat dr. Tudoran. Precizăm că o prioritate pentru noul manager al SCJU Constanţa, dr. Ion Niculescu, este finalizarea lucrărilor de construcţie şi extindere la UPU şi amenajarea compartimentelor de reanimare.