Urgenţa Spitalului Medgidia intră în reabilitare

Spitalul Municipal din Medgidia are toate şansele să devină un spital aliniat standardelor europene deoarece pentru această unitate sanitară au fost acordate fonduri de peste un miliard de lei. “La începutul acestui an am realizat un proiect de reabilitare a unităţii sanitare, mai precis a Secţiei de Terapie Intensivă şi a Camerei de Primire Urgenţe. Ministerul Sănătăţii ne-a acordat aproape două milioane de lei, deşi aveam nevoie de trei miliarde”, a declarat managerul unităţii sanitare, dr. Stere Buşu. Consiliul Judeţean Constanţa a venit însă în ajutorul spitalului din Medgidia şi a acordat peste un miliard de lei pentru reparaţii capitale. “În urmă cu cîteva luni am demarat lucrările de reparaţii, însă a trebuit să le sistăm din cauza lipsei banilor. Vrem să reconstruim Camera de Primire Urgenţe. Ne-am gîndit că am putea chiar să o transformăm în Unitate de Primire Urgenţe şi de aceea avem nevoie de circuite noi şi de extinderea acestei unităţi cu 200 de metri pătraţi. Din păcate, la lucrări nu putem să apelăm la personalul nostru, ci doar la o firmă specializată”, a declarat dr. Stere Buşu. Prin extinderea Urgenţei se va descongestiona Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean Constanţa. La Spitalul din Medgidia vor ajunge în cel mai scurt timp două aparate de anestezie de înaltă şi medie performanţă, un ecograf şi un aparat Roentgen. De asemenea, au fost alocaţi bani şi pentru reabilitarea secţiei de pediatrie şi a celei de obstetrică-ginecologie.