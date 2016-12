Urgenţele dau mari bătăi de cap medicilor!

An de an medicii „luptă” să-i convingă pe bolnavii cronici, bătrâni şi copii să asculte cu mare stricteţe toate indicaţiile pe care le primesc din partea specialiştilor, întrucât acestea nu sunt făcute la întâmplare, ci spre binele lor. Din păcate, puţini sunt cei care înţeleg, rezultatul fiind acelaşi: supraaglomerarea unităţilor de primiri urgenţe (UPU) ale spitalelor. Cu o avalanşă de cazuri, victime ale caniculei, se confruntă şi UPU din cadrul celui mai mare spital din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, a declarat că numai weekendul trecut au trecut pragul UPU peste opt sute de persoane, fapt care nu face altceva decât să blocheze activitatea personalului medical. „În mod normal, fiecărui pacient trebuie să i se aloce 15 minute pentru un consult medical. A fost o creştere dramatică, în contextul deficitului de personal din UPU. Într-o perioadă obişnuită, ajung la spital aproape două sute de persoane”, a declarat managerul. În ciuda anunţatului cod galben de temperaturi ridicate, în ciuda tuturor recomandărilor pe care medicii le-au tot făcut publice, mulţi, chiar dacă aveau afecţiuni cronice, au exagerat cu expunerea la soare şi au avut parte de complicaţii ale patologiilor existente, predominând cele cardiace, dar şi neurologice. Şi cum codul galben de caniculă este anunţat până pe 22 iunie, medicii reamintesc recomandările de bază: evitarea expunerii la soare între orele 11.00-17.00, purtarea hainelor din ţesături naturale, deschise la culoare, capul acoperit, consumul a cel puţin doi litri de lichid pe zi, evitarea consumului de alcool şi băuturi ce conţin cofeină, dar şi respectarea tratamentelor indicate de către medicii curanţi.

POLIŢIŞTII RECOMANDĂ Poliţiştii de la Rutieră le recomandă şoferilor să evite în această perioadă deplasările cu maşina în intervalul orar 10.00 - 18.00 şi să renunţe, în aceeaşi perioadă a zilei, să se urce la volan dacă suferă de afecţiuni cardiovasculare, neurologice sau endocrine. Oamenii legii îi mai sfătuiesc pe conducătorii auto să pornească instalaţia de climatizare înainte de a pleca la drum, mai ales în situaţia în care maşina a fost parcată la soare. Conducătorii auto trebuie să mai ştie că este recomandat ca în perioada caniculei să facă opriri dese, pentru a se odihni şi a se hidrata. Nu în ultimul rând, poliţiştii le recomandă şoferilor să verifice cu atenţie starea tehnică a autoturismului înainte de a pleca la drum. Pentru a micşora timpul de reacţie în cazul unor situaţii de urgenţă, Poliţia Rutieră, reprezentanţii SMURD, dar şi cei ai Ambulanţei vor acţiona în puncte fixe pe Autostrada Soarelui, la km 20 şi la km 140. Premierul Victor Ponta a cerut o reacţie promptă din partea autorităţilor în această perioadă. „Ne confruntăm din nou cu o situaţie meteorologică - de data aceasta nu e vorba de inundaţii şi ploi, ci de o caniculă ce poate afecta destul de grav sănătatea populaţiei. Vă rog să luaţi toate măsurile necesare pentru a îndepărta, atât cât este posibil, orice fel de efecte tragice! Au apărut deja şi victime în anumite zone ale ţării şi înţeleg că în zilele următoare se anunţă o temperatură foarte ridicată. Vă rog, domnule ministru al Sănătăţii, împreună cu structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cu celelalte instituţii implicate, să luaţi toate măsurile necesare”, a spus premierul în şedinţa de Guvern.