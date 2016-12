Uriah Heep vine în România fără basist

Basistul trupei Uriah Heep, Trevor Bolder, a murit, marţi, la vârsta de 62 de ani, din cauza unui cancer. Concertul pe care trupa îl are programat pe 11 iunie, la Arenele Romane din Bucureşti, nu va fi afectat, însă, de decesul artistului, după cum au anunţat organizatorii evenimentului.

Muzicianul britanic a făcut parte, în anii 1970, din trupa Spiders From Mars, care îl acompania pe David Bowie. Artistul a devenit cunoscut după lansarea, în 1972, a albumului „The Rise and Fall of Ziggy Stardust\", care i-a adus lui David Bowie celebritatea pe plan mondial şi a înregistrat partiturile de bass pentru alte două albume hit lansate de David Bowie, „Aladdin Sane\" şi „Pin-Ups\".

„A fost un muzician minunat şi o sursă de inspiraţie pentru toţi membrii trupelor cu care a colaborat\", a declarat David Bowie.

Decesul său a fost anunţat de trupa rock Uriah Heep. Trevor Bolder, care a fost inclus în acest grup britanic în 1976, s-a retras din activitatea concertistică în urmă cu câteva luni, din cauza înrăutăţirii stării de sănătate. „Trevor a fost un muzician minunat, unul dintre muzicienii uimitor de buni ai generaţiei sale şi unul dintre cei mai influenţi basişti pe care i-a dat vreodată Marea Britanie\", se afirmă într-un comunicat al trupei Uriah Heep.

Fondată în 1969, Uriah Heep este una dintre cele mai faimoase trupe rock britanice. Printre piesele de succes lansate de acest grup se numără „July Morning\", „Lady in Black\", „Easy Livin\" şi „Gipsy Queen\". (G.G.)