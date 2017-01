Uriaşul mărilor: 66.000 de metri pătraţi şi 8.500 de oameni la bord

Cel mai mare vas de croazieră construit vreodată, pachebotul "Harmony of the Seas", cu o lungime de 362 de metri și o lățime de 66 de metri, a plecat, duminică, din portul Saint-Nazaire (vestul Franței) spre Southampton, sub privirile a zeci de mii de curioși, potrivit unui jurnalist AFP prezent la fața locului. Oraș plutitor pe care se pot îmbarca 6.360 de pasageri și 2.100 de membri ai echipajului, "Harmony of the Seas" are 120.000 de tone, 16 punți și o lungime mai mare decât înălțimea Turnului Eiffel (312 metri). La bord sunt amenajați 66.000 de metri pătrați de restaurante și distracție. Printre cele mai atractive mijloace de divertisment se numără "The Ultimate Abyss", cel mai înalt tobogan de pe mare, de la puntea 16 la puntea 6. Ancorat în portul Saint-Nazaire, acest uriaș al mărilor construit pe șantierul naval STX din Franța a început manevrele de plecare la ora locală 13.00. După semnalul sonor, gigantul și-a început ieșirea lentă spre ocean. Mulțimea a asistat la spectacol fluturând batiste și imortalizând momentul cu camerele foto. Pachebotul va completa flota de 24 vase ale companiei de croaziere americane. După o primă croazieră care va avea punctul de plecare la Southampton (sudul Angliei), în 22 mai, "Harmony of the Seas" va pleca o săptămână mai târziu din Barcelona, de unde va începe croaziere de o săptămână în Marea Mediterană, până la sfârșitul lunii octombrie.