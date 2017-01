Urlete între CJC și Enel, la ședința Comitetului pentru Situații de Urgență

17:33:51 / 10 Ianuarie 2017

pla

Ce penibil, orasul manelizat Constanta e condus de o gasca de hotomani de zeci de ani incoace. In Bucuresti exista utilaje pentru deszapezire, in Constanta nu, pentru ca manelistii care ne-au condus au investit cat mai putin in utilaje pentru a le ramane lor profitul cat mai mare. Vorba manelistului saltimbanc care ne-a condus pana de curand:" lasa ca iese soarele sa topeasca zapada".