Urma concertează pentru fanii constănţeni

Formaţia clujeană de rock Urma vine, pe final de an, şi la Constanţa. Aflată în turneul de promovare a ultimului material discografic, „Lost and Found”, Urma se va înfăţişa fanilor constănţeni vineri seară, de la ora 21.00, în clubul Doors, în cadrul concertului de lansare oficială a albumului la Constanţa. Biletele se pot procura de la sediul clubului, la preţul de 20 de lei.

UN DECENIU DE ROCK Urma este un proiect schiţat în primăvara anului 2003, în Cluj-Napoca, de către Mani Gutău şi Dan Byron, cărora li s-au alăturat mai târziu Dominic Csergo şi Sorin Erhan. Primul album, „Nomad Rhymes”, a fost înregistrat în aprilie 2003, în studioul Glas Transilvan din Cluj. În 2004, albumul a fost reeditat de către casa de discuri Macondo Media. În luna martie, în acelaşi studio din Cluj, s-au încheiat înregistrările la cel de-al doilea album Urma, „Anger as a Gift”. Piesele de pe acest material au fost testate mai întâi în concertele live din ţară, pentru a primi reacţiile fanilor, iar în martie 2005, Urma şi-a lansat şi pagina oficială de internet.

Promovând un stil relativ nou în muzica autohtonă, trupa a lansat, în 2008, şi cel de-al treilea album, „Trend off'”, iar solistul Dan Byron a părăsit proiectul în 2009, formându-şi propria trupă de succes, Byron. Din componenţa actuală a trupei Urma fac parte: Mani Gutău - chitară şi voce, Sorin Erhan - bass, Dominic Csergo - tobe, Jimmy Cserkesz - chitară, Luis Angel Palomino - saxofon şi flaut şi Ati Panaitescu - percuţie.

„LOST AND FOUND” Cu un sound mult mai elaborat, îmbogăţit de chitară electrică şi influenţe de jazz alternativ, ultimul album, „Lost and Found”, este conceput sub forma unei… cărţi cu poze, versuri şi texte reprezentative pentru muzica trupei. Dincolo de aprecierea artistică de care se bucură în prezent, Urma s-a afirmat pe scena autohtonă şi pentru profesionalismul arătat în realizarea fiecărui proiect muzical în care s-a implicat, fiind, totodată, unul dintre cele mai respectate nume în muzica rock din ţară.