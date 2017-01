Urmărire ca-n filme pe malul Canalului Dunăre-Marea Neagră

Doi tineri din Medgidia au fost urmăriţi de echipajele poliţiei locale, pe o distanţă de mai bine de 20 de km, după ce nu au oprit maşina la semnalul oamenilor legii. Potrivit cms. şef Petru Meteleţ, adjunctul şefului Poliţiei Medgidia, agenţii unui echipaj aflat, marţi seară, în misiune de patrulare pe strada Vasile Lupu, din Medgidia, au observat un autoturism Dacia 1310 care circula cu viteză peste limita legală. Oamenii legii au efectuat semnalul de oprire, moment în care au constatat că şoferul maşinii suspecte a accelerat şi a trecut în viteză pe lîngă autoturismul de poliţie. Cms. şef Meteleţ spune că poliţiştii au pornit în urmărirea autoturismului, care a trecut pe sub podul rutier şi a intrat pe un drum de pămînt de pe malul Canalului Dunăre Marea Neagră, îndreptîndu-se către Cernavodă. Poliţiştii au solicitat sprijinul unui alt echipaj, precum şi al colegilor de la Poliţia Cernavodă pentru a bloca drumul fugarilor. Maşina suspecţilor a fost urmărită pe malul canalului, pe o distanţă de aprox. 15 km, iar la un moment dat, din cauza vitezei, şoferul Daciei a pierdut controlul direcţiei, iar maşina a rămas suspendată cu roţile din faţă pe o grămadă de piatră. Şoferul şi un pasager aflat în dreapta au coborît din autoturism şi au fugit pe cîmp. Pe baza numărului de înmatriculare al autoturismului, oamenii legii au reuşit identificarea proprietarului. În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că la volanul maşinii s-a aflat Gabriel Simion, zis „Makanake”, de 27 ani din Medgidia. Cms. şef Petru Meteleţ spune că bărbatul este recidivist şi are la activ mai multe condamnări. Poliţiştii au stabilit că Simion nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule şi se afla sub influenţa alcoolului, întrucît, cu doar cîteva minute înainte să fie observat de poliţişti pe strada Vasile Lupu, recidivistul, ameţit de băutură, provocase scandal într-un bar din zona Gării CFR Medgidia, motiv pentru care a şi fost amendat de poliţiştii TF. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără permis de conducere şi neoprire la semnalul poliţiştilor.