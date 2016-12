Urmărire ca-n filme

Poliţiştii din Mihail Kogălniceanu au avut parte de o cursă nebună pe şoselele din judeţul Constanţa, vineri noapte, după ce un şofer a decis să nu oprească pentru control. Urmărirea ca-n filme a început în comuna Mihail Kogălniceanu, în jurul orei 1.30. Poliţiştii au observat, pe o stradă din localitate, o maşină la volanul căreia se afla un bărbat despre care ştiau că nu are permis. I-au făcut individului semn să oprească, însă, în loc să tragă pe dreapta, acesta a apăsat pedala de acceleraţie. Poliţiştii au pornit instantaneu pe urmele lui. În câteva rânduri, ei s-au apropiat de autoturismul suspectului şi de fiecare dată acesta a tras de volan pentru a-i lovi. Oamenii legii au reuşit să evite coliziunea, aşa că şoferul recalcitrant, Laurenţiu Ţigănuş, de 46 de ani, a început să arunce... sticle de bere către Loganul acestora. Cursa s-a încheiat după 20 de kilometri, în satul Dorobanţu. Laurenţiu Ţigănuş a fost imobilizat şi escortat la spital, pentru recoltarea probelor de sânge. Oamenii legii spun că acesta avea o alcoolemie de 1,15 g/l alcool pur în sânge. El a fost arestat pentru 30 de zile, pentru conducere fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice. Este al treilea dosar penal întocmit pe numele său pentru astfel de fapte.